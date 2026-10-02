Argentina Week: proyección energética y el desafío de la infraestructura

En su exposición durante la Argentina Week en París, el gobernador Rolando Figuera comunicó ante inversores y directivos de empresas energéticas. Luego de la apertura que realizó el presidente Javier Milei, el mandatario participó del panel sobre el “Gas argentino en el mercado mundial”.

Lo compartió con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el director ejecutivo de SEFE Group, Egbert Laege y el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni.

El mandatario provincial expuso la importancia de la producción con metano a cero para lograr abastecer al mercado de Europa, para poder llegar a Japón y Corea del Sur.

Durante su exposición expresó Neuquén es un proveedor confiable de energía para los mercados europeos y manifestó que el evento representa una oportunidad para mostrar lo que los neuquinos y los patagónicos “tenemos para ofrecerle al mundo”.

El gobernador puso en relieve el trabajo en conjunto con la provincia rionegrina para el desarrollo del proyecto de GNL. Destacó la tarea de Weretilneck porque “proyectó un puerto patagónico en la vecina provincia de Río Negro, que nos va a dar la posibilidad de salir al mundo con una calidad de producción diferenciada”.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente Javier Milei, quien destacó el desarrollo del proyecto Argentina LNG, que involucra a YPF, ENI y XRG, y al posicionó al país como un proveedor de «energía abundante desde una región pacífica, alineada con los valores de Occidente y lejos de cualquier tipo de conflicto».

En sintonía con esa visión, Figueroa dejó en claro que la provincia cambió su matriz hidrocarburífera. “Se cambió el paradigma totalmente en la redacción de la norma”. Explicó que el objetivo ya no es reducir la escasez del mercado interno, sino buscar inversiones para que, «en este paradigma de la abundancia, podamos venderle al mundo».

Explosión demográfica y déficit de obras

Durante la exposición ante la Cámara de Comercio Internacional de Francia, Figueroa señaló que Neuquén atraviesa además un proceso de inmigración interna que incrementa las demandas sobre los servicios provinciales.

Según detalló, Neuquén recibe actualmente un promedio de 100 personas por día que migran en busca de oportunidades. Esta explosión demográfica ejerce una presión extrema sobre los servicios.

Ante este escenario, Figueroa advirtió que es indispensable acompañar al sector privado con un fuerte plan de obras. «El retraso de infraestructura que tenía Neuquén lo tenemos que poner al día», sentenció. Subrayó la necesidad de invertir en rutas, corredores eléctricos, conectividad, educación, salud y seguridad, advirtiendo que la «sustentabilidad social» es un requisito innegociable para que el modelo sea viable a largo plazo.



A pesar de esto, el gobernador valoró también la coordinación con el Gobierno nacional y destacó la participación de Neuquén en los cambios sobre la normativa del sector hidrocarburífero.

“Creo que un gran paso adelante ha sido el trabajo coordinado con el Gobierno nacional”, afirmó, y señaló que fue “la primera vez” que la Argentina dio a una provincia productora la oportunidad de participar en la redacción de la Ley de Hidrocarburos.

