Javier Milei sobre las presuntas coimas en Discapacidad: «Tengo una absoluta tranquilidad»

El presidente Javier Milei al ser consultado sobre las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dijo que tiene «una absoluta tranquilidad al respecto y tarde o temprano la verdad va a salir a la luz”, afirmó Javier Milei.

«Mucha mala intención política», sostuvo Javier Milei

“Siempre están desfigurando las cosas y poniendo… Hay mucha mala intención política en mostrar las cosas de manera que no son. Pero no quiero entorpecer el actuar de la justicia. Que la justicia siga actuando, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos absolutamente tranquilos y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz”, sostuvo Milei en diálogo con Radio Mitre.

Y también remarcó: “¿A usted no le llama la atención que esto haya aparecido tres semanas antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires?”, enfatizó el mandatario.

Por otro lado, se refirió al momento del país en el plano internacional. “La realidad es que hay gente que tiene mentalidad de barrio chico y la verdad es que es un mundo que está cambiando, que la discusión dejó de ser la globalización y la discusión es la geopolítica. Estas oportunidades pasan una vez cada cien años y si uno no las sabe aprovechar en el momento que pasa, se sube y se tarda el tren, tiene costos muy grandes», afirmó el presidente.

Al respecto, añadió: «El bienestar de los argentinos no puede esperar después de más de cien años de un maltrato que hizo de crecer un país rico, pasáramos a ser uno de medianos ingresos y que podríamos haber terminado en la más absoluta miseria a la luz de la bomba que nos dejó plantada el gobierno anterior”.

Diego Spagnuolo declaró por las presuntas coimas en Discapacidad

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo declaró este miércoles en los tribunales de Comodoro Py, donde dijo que “no tenía nada que ver con los cargos” que le imputaban y anticipó que iba a “revisar la causa en profundidad” cuando tuviera acceso a toda la prueba del expediente.

Así lo indicó el abogado Mauricio D’Alessandro, que representa a Spagnuolo, al salir de los tribunales.

“Spagnuolo dijo además que va a declarar nuevamente cuando tenga todo leído”, añadió el letrado.

La causa se inició cuando salieron a la luz audios en los que supuestamente Spagnuolo aseguraba que existía un circuito de coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados, lo que derivó en su salida del cargo.vl3IlQ

La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tiene cobertura médica.

