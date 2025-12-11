Godoy transformó un viejo desagüe en un bulevar verde tras una inversión de $180 millones

El oeste de General Enrique Godoy inauguró una nueva obra que transformó un área antes marcada por un viejo desagüe en un corredor verde que conecta barrios. El intendente Albino Garrone presentó el nuevo bulevar tras un año de trabajos y una inversión total de $180 millones.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Garrone explicó que, al asumir en diciembre de 2023, el municipio encontró un proyecto iniciado por la administración anterior, que contemplaba únicamente la construcción de cordón cuneta alrededor del desagüe ubicado en la zona oeste.

El desagüe antes de las intervenciones. Foto: gentileza.

En marzo de 2024, el gobierno provincial otorgó un aporte de $32 millones para completar aquella propuesta. “Nos otorgaron los 32 millones de pesos, pero una vez en obra yo decidí sumar más trabajos en la zona”, señaló Garrone.

A partir de ese momento, el municipio amplió el alcance de la obra con una serie de mejoras integrales que excedieron por completo el plan original, incorporando infraestructura que modificó la dinámica urbana del sector.

Godoy transformó un desagüe en un nuevo bulevar

El intendente detalló que se ejecutó la cementación completa del desagüe, un paso clave para garantizar seguridad hidráulica y reforzar la durabilidad del nuevo espacio público, en una zona que históricamente reclamaba intervención.

También se instalaron luminarias nuevas, riego automatizado, plantas ornamentales, canteros y equipamiento urbano, incluyendo bancos y juegos de plaza, lo que terminó de configurar un área de uso recreativo.

Garrone explicó que cada una de estas ampliaciones se fue incorporando de manera progresiva. “Se empezaron a agregar trabajos y los fui agregando en la medida que tenía el dinero”, afirmó sobre la dinámica de ejecución.

Entre mayo de 2024 y la finalización registrada en estos días, la inversión acumulada asciende a $180 millones. De ese total, $30 millones correspondieron al aporte inicial del gobierno provincial y alrededor de $150 millones fueron asumidos con recursos propios del municipio.

Con 320 metros lineales intervenidos, el intendente sostuvo que el nuevo bulevar se consolidó como un espacio verde que «revalorizó la zona oeste», generando una conexión urbanística entre barrios antiguos y el último sector habitacional entregado en Godoy.