La histórica estación del ferrocarril de Godoy tendrá nuevo destino desde enero

El histórico edificio ferroviario de General Enrique Godoy, uno de los símbolos urbanos más reconocibles de la localidad, inicia una nueva etapa tras más de un año sin actividad. La gestión municipal adjudicó la concesión a un emprendimiento local que comenzará a trabajar en diciembre, con apertura estimada para enero. «La estación vuelve a tener vida», aseguró el intendente Albino Garrone.

El predio había sido entregado a un privado gastronómico antes del cambio de gobierno, pero el proyecto no prosperó. «El concesionario abrió cada vez menos y finalmente dejó el lugar», recordó Garrone. Desde entonces, el municipio mantuvo el espacio con un sereno y trabajos de jardinería, aunque el deterioro en la estación de tren avanzaba por la falta de uso.

Para revertir esa situación, el Ejecutivo lanzó a fines de septiembre un concurso público de propuestas. Hubo interés de seis oferentes, pero solo uno cumplió todos los requisitos técnicos y administrativos. «Vinieron muchos a consultar, pero finalmente se presentó un solo proyecto completo», confirmó el intendente.

«La estación estaba abandonada. Hoy vuelve a ser parte de nuestro movimiento cotidiano», Albino Garrone, intendente de General Enrique Godoy.

La nueva concesión tendrá como plazo mínimo un año y máximo tres años, a partir de la firma del contrato, con canon locativo y restricciones claras sobre el tipo de actividades permitidas. La más taxativa, no se autorizarán propuestas bailables. «No queremos un local bailable, pero sí un bar nocturno que pueda pasar música sin generar molestias. En este lugar los ruidos no afectan a los vecinos», explicó Garrone.

Las bases del concurso establecieron prioridad para vecinos de la localidad, exigir antecedentes, presentar croquis de la propuesta, cumplir horarios mínimos de funcionamiento -de 16 a 23 los fines de semana y feriados- y asumir seguros, mantenimiento y libre deuda municipal.

La propuesta elegida contempla un café desde la tarde y un bar por la noche, con la posibilidad de ampliar servicios en el futuro. «Por ahora no funcionará a la mañana ni al mediodía, pero es algo que podrían incorporar», adelantó Garrone. El jurado del concurso estuvo integrado por el intendente, el director de Cultura, un concejal, un miembro del Tribunal de Cuentas y el director de Tránsito y Bromatología.

La estación del tren y corredor turístico de Godoy

Según el intendente de Godoy, una de las inversiones clave fue la instalación del servicio de gas, un servicio que la estación no tenía y que había limitado el funcionamiento del concesionario anterior. El municipio destinó $12.650.000 en mano de obra y materiales, además de $1.500.000 en calefactores y termotanque, y otros $3.000.000 en trabajos menores de restauración. «Era lo único que le faltaba para quedar completa», señaló Garrone, quien confirmó que la obra ya fue inspeccionada y aprobada por Camuzzi.

Ese avance se suma a mejoras recientes en la zona de las canchas de pádel, donde también se habilitó la conexión de gas luego de resolver un conflicto administrativo vinculado a la titularidad del predio. «Primero logramos habilitar el servicio en las canchas y después seguimos con la estación», explicó el intendente.

Todo ese corredor conforma hoy uno de los puntos recreativos más concurridos de Godoy. A metros del edificio ferroviario se ubican las piletas municipales, que se vuelven clave en verano ante la falta de balnearios sobre el río. «Estamos generando un espacio para pasar la tarde y la noche en Godoy, que para nosotros es importantísimo», afirmó Garrone.

El paseo Suyai, ubicado en la misma traza, también está en proceso de renovación. El municipio avanza en nuevas veredas, colocación de adoquines y un sistema de iluminación que integrará toda la zona desde el sector deportivo hasta la conexión con la Ruta 22.