Una empresa de IA busca instalar un data center «verde» en Neuquén

La provincia de Neuquén busca posicionarse como un actor clave en el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial (IA, a partir de una iniciativa de la empresa Puzzle para invertir en la construcción de data centers verdes. El proyecto apunta a aprovechar las condiciones únicas de la región como son la energía, el clima frío y seco, y la disponibilidad de tierra, para establecer un centro de procesamiento de datos de vanguardia.

El CEO de Puzzle, Manuel Turner, dijo a Diario RÍO NEGRO que la empresa tiene más de ocho años de trayectoria en software tradicional y, desde hace unos cinco años, está enfocada en inteligencia artificial.

“Veíamos que es la IA la que realmente va a agregar valor a las empresas y la que está relacionada con el ‘core’ del negocio. Y también que en la energía había mucha tecnología que podíamos aplicar y generar alguna ventaja competitiva”, explicó.

Dijo que para eso trazaron una alianza con Juan Corvalán, director del Laboratorio de IA de la Universidad de Buenos Aires (IALAB UBA) y, el año pasado, concretaron un primer acercamiento a Neuquén a través del ministro de Planificación, Rubén Etcheverry.

Dijo que se identificó a la provincia como un ideal para desarrollar data centers que no solo almacenen y procesen grandes volúmenes de datos, sino que lo hagan de manera eficiente y sostenible. Si bien aún no se dieron detalles del alcance que podría tener la inversión de Puzzle, se indicó que el desembolso estimado para un data center de 50 MW de capacidad de procesamiento asciende a 600 millones de dólares.

Turner dijo que esperan tener la locación definida para el año que viene. Etcheverry reveló que algunos de los lugares que se identificaron como propicios para el desarrollo de data centers son Añelo y Tratayén.

La construcción de data centers locales implicaría tener “soberanía de datos”, al permitir que sean almacenados y procesados dentro del país y evitar que viaje a servidores en el extranjero.

La empresa Puzzle firmó, además, un acuerdo de colaboración con el laboratorio de supercomputación del MIT a cargo de Vijay Gadepally, cuyo algoritmo permite que el consumo de energía y agua de los data centers esté por debajo de los niveles de instalaciones que no cuentan con esta tecnología.

El acuerdo será uno de los pilares para el objetivo de Puzzle de construir data centers “verdes” en Neuquén, asegurando que cumplan con los estándares de huella de carbono mínima y cero emisiones para 2050.

Qué son los data centers

Un data center es una instalación física donde se concentran equipos informáticos, como servidores y sistemas de almacenamiento, que permiten guardar, procesar y distribuir grandes cantidades de datos.

El director de IALAB, Juan Corvalán, los graficó con la analogía de una pizzería.

“Suponete que viene una persona y dice ‘quiero pizza’. Eso es tu instrucción o prompt. Eso es lo que voy a pedir a ChatGPT. El maestro pizero se da vuelta y dice ‘bueno, a ver, ¿qué necesito?’ Un horno, fuego, prepizza, masa”, ilustró. Ese sería el equivalente a “un fierro donde ahí adentro va a haber hardware, software y datos”.

Existen dos tipos de data centers: los de colocación (colocation), que son utilizados para almacenar información personal, como fotos o archivos y funcionan como un gran almacén donde se guarda la “harina” de la pizza.

Y los data centers para supercomputadoras, que son los que cobraron mayor relevancia con el auge de la inteligencia artificial generativa (como ChatGPT). No solo almacenan datos, sino que los procesan a velocidades extremadamente altas para entrenar modelos de IA y responder a consultas en tiempo real. Son el “horno” que transforma la “harina” en “pizza” para el usuario.