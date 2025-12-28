Ignacio Torres y un viaje relámpago para negociar

Ignacio “Nacho” Torres fue por la deuda que mantiene la Nación con la caja de jubilaciones. Lo llamaron para negociar eso, nada tenía que ver con la votación del Presupuesto en el Senado”. Todos los funcionarios del gobierno de Chubut hacían cola para contestar de igual manera ante las consultas de Diario RÍO NEGRO. Querían desligar a Ignacio Torres de cualquier acercamiento político al gobierno nacional en un día clave. Es que Torres repite hasta el cansancio: “Con todos, menos con La Libertad Avanza”.

Torres se reunió con el ministro del Interior Diego Santilli este viernes, mientras el Senado Nacional ardía por los cuatro costados con el debate por la aprobación del presupuesto 2026 del gobierno nacional. Chubut tiene dos senadoras: Edith Terenzi y Andrea Cristina, esta última cercana a los libertarios ya que dio su voto en varias oportunidades en temas controvertidos y en los que el gobierno de Javier Milei lo necesitaba. Fue Cristina precisamente la que reemplazó en la banca a Torres cuando este ganó las elecciones en la provincia.

El gobernador de Chubut anunció el pasado miércoles que recurriría a la Corte Suprema de Justicia por una deuda de 51 mil millones de pesos que el gobierno nacional viene arrastrando desde 2017. Es una deuda de la ANSES con la caja previsional de la provincia.

«La deuda que tiene el gobierno nacional es con nuestros jubilados chubutenses que aportaron toda la vida para tener una jubilación digna», dijo el gobernador y agregó que «podemos sentarnos y negociar, pero a diferencia de otros gobernadores, no voy a desistir del reclamo judicial que corresponde para defender los intereses de nuestros adultos mayores».

El gobierno nacional tomó nota de la advertencia del gobernador patagónico y lo llamó para negociar

El viernes no fue un día de los mejores para Torres. O, mejor dicho, fue de los peores. Inhumaban a su abuelo Ricardo, guía y consejero del gobernador quien falleció el miércoles. Por eso, hizo un viaje relámpago.

Se reunió por dos horas con Santilli y trajo a Chubut un posible plan de pago en cuotas. Aunque aún el gobierno de la provincia no lo confirmó. Igual acuerdo firmaron con anterioridad las provincias de Entre Ríos y Chaco.

Un pago, aunque sea en cuotas puede traer algo de alivio a las descascaradas arcas provinciales. La baja del 5 por ciento en la coparticipación, el precio del barril de crudo en baja y la escasez en los recursos propios pusieron las cuentas en alerta. A tal punto que los empleados de la administración pública y entes descentralizados cobraron el aguinaldo el mismo 24, horas antes del brindis.

Ahora, Torres encarará el segundo tramo de su mandato con más ajustes. Como adelantó este medio habrá retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y propuestas de “quedarse en casa” con el 70 por ciento del sueldo sin perder los aportes jubilatorios. También eliminará más de cien cargos políticos y otros que “se superpongan”. Enviará un proyecto a la Legislatura para reformar la ley de ministerios porque algunos se fusionarán.

Horas después del encuentro de Torres con Santilli, el Senado votó el presupuesto 2026 del gobierno nacional. El resultado fue 46 a 25 a favor de la ley de leyes, con una abstención. Terenzi y Cristina, las senadoras por Chubut, le dieron el voto al presupuesto del presidente.

A esa altura de las cosas, “Nacho” Torres ya estaba en la provincia, procesando su dolor.