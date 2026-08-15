VIDEO: Un auto derrapó por una vereda y mató a un hombre de 36 años en Mar del Plata

La víctima, Maximiliano Vandecaveye, un correntino de 36 años que se había trasladado a la ciudad costera para buscar trabajo en la pesca.

Un hombre de 36 años murió este sábado tras ser atropellado por una camioneta que terminó sobre una vereda luego de volcar y desplazarse a gran velocidad en el barrio Las Avenidas de Mar del Plata. El hecho ocurrió alrededor de las 2:35 de la madrugada y otras cinco personas resultaron heridas.

La víctima fue identificada como Maximiliano Nahuel Vandecaveye, oriundo de Corrientes, quien se había trasladado recientemente a Mar del Plata con la intención de conseguir trabajo en el sector pesquero.

Terrible #choque y #milagro en #MardelPlata: una SUV sin control subió a la acera, volcó y atropelló a 4 hombres que estaban en la puerta de un #24hs A pesar de la brutal colisión, las víctimas sobrevivieron y solo uno sufrió una fractura@BAProvincia @seguridadmgp @JaviAlonsook pic.twitter.com/JUSJRX3b03 August 15, 2026

De acuerdo con la reconstrucción del accidente, un Volkswagen Gol Trend chocó desde atrás a una Toyota RAV4. Como consecuencia del impacto, la camioneta perdió el control, se desplazó sobre la vereda y embistió a un grupo de personas que se encontraba frente a un almacén, antes de terminar incrustada contra el comercio.

Vandecaveye se encontraba frente a la ventanilla del local cuando fue impactado por la parte frontal de la Toyota RAV4.

Según fuentes policiales, el hombre sufrió graves lesiones en los riñones y una hemorragia interna provocada por aplastamiento. A pesar de la asistencia recibida, murió como consecuencia de las heridas.

El momento del accidente quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada en la zona.

Había ido a Mar del Plata en busca de trabajo

Según la información difundida tras el accidente, Vandecaveye había llegado recientemente a Mar del Plata desde Corrientes para buscar una oportunidad laboral vinculada a la actividad pesquera.

Al momento del hecho se encontraba junto a su amigo Héctor Fernández, de 38 años, haciendo fila para comprar en un almacén ubicado sobre Cerrito al 400.

En la vereda también se encontraban otros tres jóvenes, de 17 y 18 años, que fueron alcanzados por el vehículo.

Además de la víctima fatal, otras cinco personas resultaron heridas como consecuencia del impacto.

La investigación busca determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión entre los dos vehículos y establecer las responsabilidades correspondientes.