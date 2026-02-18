Inicio de sesiones en Dina Huapi: repaso de obras y anuncio de la bandera local

Se inició el período de sesiones ordinarias en Dina Huapi, con la presencia del intendente Hugo Cobarrubia. Gentileza

El inicio de sesiones en el Concejo Deliberante de Dina Huapi se realizó este miércoles con la presencia del intendente Hugo Cobarrubia quien realizó un repaso de las obras y el ordenamiento administrativo del joven municipio.

Dina Huapi fue la última ciudad que se municipalizó en la Provincia y cuenta con tres concejales -Paola Noguerol (presidenta); Mónica Balseiro y Gabriel Paez- quienes recibieron al jefe comunal y su equipo de gobierno para dar inicio al año.

Cobarrubia realizó un repaso de los compromisos asumidos un año atrás en el mismo espacio y que se aproximan a concretarse como la construcción del primer hospital de la localidad, cuya licitación realizó el gobierno provincial en enero y se edificará en un predio municipal.

“Vamos a tener un hospital de mediana complejidad que solucionará los problemas que tenemos ahora”, dijo el intendente quien señaló que en los próximos días comienza el apeo de árboles en el terreno y el movimiento de suelo para preparar las base del futuro edificio.

Informó además que ya se comenzó con la construcción del nuevo gimnasio Polideportivo municipal, una obra que se realiza con fondos propios y entre las obras ya realizadas destacó la terminación del salón comunitario en Ñirihuau al cual le falta la conexión de gas; la mejora del servicio de provisión de agua y el mantenimiento continuo del estado de las calles.

Cobarrubia dijo que el municipio se encuentra en estado económico y financiero “estable” y que proyecta la continuidad de estas condiciones en los dos años que restan de mandato.

“En general, si tenemos que poner una puntuación, estamos en 8 puntos, que para un estado municipal es bastante aunque siempre quedan cosas por hacer. Pero la proyección que tenemos es muy buena”, consideró en su discurso y valoró la buena relación que mantiene con el gobierno de Río Negro.

También habló el jefe de Gabinete, Hernán Terrens, quien valoró la creación del Centro de Monitoreo, el cual tendrá 19 nuevas cámaras de seguridad, que se sumarán a las que ya están en funcionamiento; destacó un convenio con la CEB por el recambio de luminarias a tecnología LED y el reconocimiento de la deuda de los últimos cinco años que tenía la Provincia con Dina Huapi.

La presidenta del Concejo, Paola Noguerol, por su parte, anunció la creación de la bandera local por los 40 años de la ciudad.





