Remate de terrenos municipales en Roca: dos barrios coparon el interés de los compradores, cuáles fueron los precios

El segundo remate de los tres que tiene previsto la Municipalidad de Roca para subastar 58 terrenos que tiene en su poder se realizó este miércoles por la mañana, con menos pujas que la semana anterior pero con el interés centrado en dos barrios, uno cerrado y otro abierto.

La subasta comenzó a las 10,30 en el salón del Concejo Deliberante de Roca y estuvo a cargo del Colegio de Martilleros y Corredores de Roca, que actualmente dirige Mariela Alcayaga.

En total salieron a la venta 22 lotes, gran parte de ellos ubicados en barrios cerrados de distintos puntos de la ciudad como La Toscana, Rincón del Lago, La Horquilla, y Patagonia Norte, entre otros.

De los 22 lotes que salieron a subasta (tres no se habían vendido en el primer remate), fueron comprados diez lotes.

Después de una primera vuelta en la que se vendieron dos lotes, se esperaron unos minutos y los lotes volvieron a salir a la venta con un precio 15% menor.

Los lotes del barrio cerrado La Toscana, ubicado frente al Paseo del Bicentenario, bajaron de 36 millones de pesos a 30,6 millones de pesos. O en dólares de 27.000 dólares a 23.000 dólares. Los comercializados fueron lotes de 600 metros cuadrados.

Todos fueron vendidos por el segundo precio base y a un solo oferente.

La otra gran estrella de la subasta fueron los lotes del Barrio Central, ubicados en la calle Perú 1200, cerca de la intersección de las calles Jujuy y Guemes. Allí el interés radica en que es un barrio abierto con pocas restricciones de construcción y de actividades, indicaron los martilleros consultados.

Los lotes subastados fueron cuatro, de entre 380 y 490 metros cuadrados. Los dos de mayor dimensión se vendieron a 24 millones (18.450 dólares); y los de menor tamaño a 20,5 millones de pesos (15.700 dólares)

Otro lote que despertó mucho fue uno del barrio cerrado Patagonia Norte, a pocos metros del Paseo del Bicentenario, sobre calle Viterbori, con un tamaño de 871 metros cuadrados. La compulsa empezó con 22,4 millones de pesos y escaló hasta 27 millones de pesos (poco más de 20.000 dólares.