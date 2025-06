Internas en el PJ Río Negro: el presidente resaltó la «participación» propuesta y pidió abandonar «las excusas»

El presidente del PJ Río negro, Sergio Hernández, pidió a los sectores críticos con el proyecto interno lanzado que no planteen “más excusas y participen”, aludiendo que el Partido cumple con las internas y la participación reclamada, mientras aseguró que el cuestionado mecanismo de las “candidaturas no definitivas” estuvo “siempre”.

La conducción justicialista convocó a los afiliados para el 27 de julio para resolver sus candidatos al proceso de octubre, cuando Río Negro renueve a cinco representantes en el Congreso: los tres senadores (incluyendo los dos peronistas Martín Doñate y Silvina García Larraburu) y dos diputados.

Hernández afirmó que el Consejo avanzará mientras tanto también en el diálogo con partidos afines para conformar un frente contra las políticas del presidente Javier Milei. Dijo que entre este lunes y martes tiene previstos contactos con otras autoridades justicialistas para “clarificar” ese proceso de conformación.

El senador Martín Doñate (cuyo mandato vence en diciembre) y el presidente del PJ rionegrino, Sergio Hernández. Foto Gentileza

El llamado a internas del PJ prevé sumar a “extrapartidarios” en las listas, flexibilizar exigencias de avales y de sus certificaciones, y advierte que las candidaturas “no serán definitivas” porque quedarán supeditadas a las posteriores negociaciones de un futuro frente antimilei.

Este punto ya fue cuestionado por sectores internos, entre ellos, el exdiputado nacional Osvaldo Nemirvosci y el exlegislador Pablo Barreno.

Enojo con el exdiputado Nemirovsci

Frente al cuestionamiento de Nemirovsci, Hernández lamentó que esas críticas surjan de un “referente que ocupó cargo importantísimo a nivel nacional, siempre está generando dudas. Hay que participar y hay que ganar. Se están generando los espacios de participación. Reclamaban internas y participación. Bueno, las internas y la participación están; ahora hay que salir a trabajar y consensuar diferentes alternativas. Se terminaron las excusas”, remarcó.

Aseguró que el Consejo no inventó nada con la cláusula de que las candidaturas surgidas de las internas no son definitivas. “Siempre fue así. Me animo a decir que cuando fueron candidatos ya era así”, explicó.

Hernández insistió en que se cumple con las exigencias de la Justicia Electoral Federal y se concreta un pedido de compañeros de “elegir los candidatos en una gran convocatoria”. El diseño -agregó- “garantiza la amplia participación” y además la posibilidad de que sean “candidatos de personas que no sean afiliadas”.

También valoró la reducción de la cantidad de avales, que era del 5% del padrón y se bajó al 3%. El último número de afiliados rondaba los 35.000, por lo cual el respaldo para presentar una lista provincial estaría en las 1.050 firmas.

El presidente remarcó la inclusión de que alguna autoridad partidaria certifique avales cuando, hasta ahora, solo lo podían realizar juez de paz, escribanos o autoridades administrativas locales. “Es un abanico de posibilidades, es más amplio y hay menos excusas”.

El PJ es «la columna vertebral de cualquier tipo de alianza»

El PJ es «la columna vertebral de cualquier tipo de alianza” pero igualmente se deben “generar espacios” para que los partidos convocados se sientan “involucrados. Sería como llamar a jugar al fútbol y decirles que los titulares ya los tenemos a todos”, lo ejemplificó.

Insistió en trabajar para “tener los mejores candidatos para enfrentarse a las políticas nacionales de Milei” y, para eso, hay que “generar las condiciones administrativas para que ocurra. No hay que tener miedo porque cualquier compañero tendrá garantizada la representación del partido”.