La UBA reclama por la Ley de Financiamiento Universitario: paro y clases públicas frente a Tribunales

La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará este martes clases públicas frente al Palacio de Tribunales para reclamar que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. La actividad coincide con el inicio de un paro nacional de docentes universitarios que se extenderá hasta el sábado.

Según informó Clarín, la convocatoria fue impulsada por la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (Apuba) y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). La jornada se desarrollará en Plaza Lavalle, frente a Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires.

La UBA protesta frente a Tribunales por el financiamiento universitario y las paritarias

La protesta busca que la Corte Suprema de Justicia avance sobre el expediente vinculado a la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso, pero rechazada por el Gobierno de Javier Milei.

La causa llegó al máximo tribunal luego de una resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que habilitó la instancia extraordinaria. La Corte confirmó días atrás que tomó intervención en el expediente tras la Marcha Federal Universitaria.

Docentes y estudiantes exigirán que la Corte Suprema avance sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

La actividad también apunta a visibilizar el conflicto salarial en las universidades nacionales. Desde este martes comenzó un paro convocado por Conadu Histórica, con alcance en distintas casas de estudio del país.

Desde el gremio señalaron que, frente a una inflación de abril del 2,6%, el Ejecutivo otorgó un incremento salarial del 1,5%. Por eso, afirmaron que “el salario debería aumentar un 56% para recuperar el poder adquisitivo”.

El conflicto salarial universitario suma protestas en todo el país

Los sindicatos docentes denunciaron además que “el Gobierno nacional lleva 213 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”. También sostuvieron: “Atacan la universidad pública y también la democracia”.

La medida de fuerza se extenderá hasta el sábado 30 de mayo e incluirá actividades de protesta y visibilización en distintos puntos del país. Los gremios anticiparon además posibles nuevas acciones para el inicio del segundo cuatrimestre.

Las organizaciones universitarias indicaron que durante las próximas semanas definirán nuevas medidas de fuerza en función de la evolución de las negociaciones salariales y de la situación presupuestaria de las universidades nacionales.