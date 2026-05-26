Alejandra Monteoliva negó una interna con Patricia Bullrich, pero aclaró que responde a Javier Milei

La actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió a su relación con su antecesora Patricia Bullrich e intentó disipar los fuertes rumores sobre una posible interna.

La aclaración se da luego de que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, fuera relegada en la comitiva oficial que participó del Tedeum del 25 de mayo y luego no le permitiera acceso al Cabildo.

Alejandro Monteoliva sobre Patricia Bullrich

La funcionaria, en una entrevista radial, remarcó que tiene «una excelente relación» con Patricia Bullrich y expresó: «Es un acto político nacional, está mucho más allá de la gestión de la seguridad, es un referente y creo que el trabajo de ella en el Senado ha sido clave para dinamizar y poder sacar cuántas leyes que hemos logrado consolidar».

La ministra opinó que Bullrich es una funcionaria que puede estar «cómoda» en cualquier lugar porque «en todos los frentes se desempeña de la mejor manera, ningún trabajo le queda chico, y creo que su trabajo en el Senado se luce«.

Monteoliva desmintió mantener diferencias con Bullrich tras la salida de Federico Angelini del Ministerio de Seguridad, un funcionario que respondía a la actual senadora cuando era ministra. En este sentido, agregó y subrayó: «Patricia tiene una función en el Senado. Yo estoy al frente del Ministerio de Seguridad, y tengo muy clara la conducción y a quien respondo: al Presidente«.

Sobre el final de su entrevista, la ministra se refirió a la reunión de Gabinete que se realizó al finalizar el Tedeum y manifestó: «Las reuniones de Gabinete son espacios muy provechosos para el trabajo en equipo, siempre la palabra del señor Presidente es un norte y guía de lo que venimos haciendo, son extremadamente sustanciosas las reuniones en el marco de la discusión de hacia donde vamos y la fundamentación de lo que estamos haciendo».