Islas Malvinas: denunciaron una estructura societaria para extraer petróleo, qué dice la presentación judicial del Gobierno

Por la acción de un conjunto de empresas para la explotación de petróleo en las Islas Malvinas sin autorización argentina, el Gobierno nacional presentó una denuncia penal. Sostuvo que hay pruebas que se avanzó en la fase material. Pidió que se investigue si hubo en la estructura societaria las figuras de asociación ilícita o lavado de activos.

La presentación judicial del Ejecutivo nacional lleva la firma de Pablo Quirno y cuenta con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerioy. Apunta contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Denuncia penal por entramado para extraer petróleo en Malvinas

En el escrito judicial de 19 páginas, consignado por Infobae, se expone que las compañías habrían intervenido con distintos grados de participación en la planificación, organización, financiamiento, contratación y desarrollo de actividades orientadas a explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Se trata de un área que Argentina reclama y preserva los derechos soberanos.

En el texto se asegura que los elementos reunidos dan cuenta de la “la existencia de un entramado societario”. En la acusación se indicó que se pasó de una planificación a una instancia de ejecución del proyecto Sea Lion. Se afirmó que no se trató de una iniciativa aislada sino que fue parte de otras iniciativas impulsadas en las Islas Malvinas y los espacios marítimos cercanos. Se mencionó también la Final Investment Decision (FID) adoptada para Sea Lion Northern Development.

Según la denuncia, esa decisión implicó “la obtención de los mecanismos de financiamiento, la contratación de infraestructura crítica para el proyecto, la celebración de los principales contratos de ejecución” y la previsión de iniciar la producción comercial de hidrocarburos en 2028. Eso marca para el Gobierno que se entró en una fase material.

La principal figura penal invocada en la presentación argentina es la prevista en el artículo 7 de la Ley 26.659, que establece penas de cinco a diez años de prisión, multas e inhabilitación especial, para quienes realicen sin autorización actividades hidrocarburíferas.

El mensaje del Gobierno nacional sobre las Islas Malvinas

En un mensaje emitido por la Oficina del Presidente, se anticipó ayer la presentación judicial. «La denuncia se promueve en virtud de que las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc. presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en violación de las disposiciones establecidas por la Ley N° 26.659. La presentación alcanza asimismo a sus accionistas Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd», comunicó el Gobierno.

Se subrayó que la denuncia «constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre el las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La defensa de la soberanía debe ejercerse mediante todas las herramientas jurídicas e institucionales que el Estado Nacional tiene a su alcance para impedir que terceros desarrollen actividades sobre recursos pertenecientes a la República Argentina».