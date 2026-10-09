Javier Milei amplió las funciones de un embajador argentino: quién representará las Repúblicas de Namibia y Mauricio

El presidente Javier Milei amplió las funciones de un embajador argentina en África. La designación se confirmó con la publicación de dos decretos en el Boletín Oficial que cuentan con la firma del mandatario y el canciller Pablo Quirno.

Quién representará las Repúblicas de Namibia y Mauricio

En los Decretos 1158/2026 y 1159/2026 se designó a Raúl Santiago Ailan como el nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de las Repúblicas de Namibia y Mauricio. En los documentos se remarcó que Ailan fue elegido como representante de Argentina en ambos países africanos.

Se precisó que ambas designaciones son “sin perjuicio de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en Sudáfrica”.

A su vez, se remarcó que los gobiernos de Namibia y Mauricio concedieron el plácet de estilo correspondiente para que el citado funcionario asuma como representante diplomático en ambos países.

Raúl Santiago Ailan

Raúl Santiago Ailan dentro de la Cancillería argentina y el Servicio Exterior de la Nación, ocupó diversos roles diplomáticos y representaciones en el exterior. A mediados de 2025, mediante el Dreceto 468/2025 fue elegido como embajador en Sudáfrica. Ahora, desde su sede principal en Pretoria (Sudáfrica), atenderá también de forma concurrente las relaciones bilaterales con la República de Namibia y la República de Mauricio.

Como diplomático de carrera con rango de Ministro Plenipotenciario, desempeñó previamente funciones operativas y representativas en diversas misiones diplomáticas, incluyendo su labor como encargado de negocios en la Embajada Argentina en Colombia.