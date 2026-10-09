El Gobierno abre frentes en el Congreso: Ley de Tierras, patentes y la pulseada por el Presupuesto 2027

El Congreso tendrá una semana cargada en ambas cámaras. El miércoles 14, Diputados empezará a tratar en comisión la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado, y ese mismo día la Cámara alta debatirá el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. En paralelo, el Gobierno negocia con los aliados el Presupuesto 2027, con la mirada puesta en la eliminación de las PASO.

Ley de Tierras y discapacidad: qué se negocia en Diputados

Según publicó Infobae, La Libertad Avanza prevé sumar al proyecto de Propiedad Privada un capítulo para volver al tope del 15% de la superficie rural de cada provincia o municipio en manos extranjeras, el límite que regía antes del DNU 70/23. La propuesta busca dar argumentos a los aliados para no dar quórum en la sesión especial que pidió la oposición para el jueves 15 sobre la Ley de Tierras, que necesita 129 diputados presentes.

El escenario podría cambiar antes. La Corte Suprema se reune hoy en un acuerdo extraordinario para analizar el amparo de la asociación barilochense Árbol de Pie, las comunidades mapuches Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Si hace lugar a la cautelar, podrían volver a regir de forma provisoria las restricciones de la Ley 26.737, lo que condicionaría el debate en el Congreso.

En discapacidad, el oficialismo se comprometió a quitar la reforma del sector que incluía el Presupuesto y redactó un nuevo proyecto que retoma gran parte de la ley de emergencia, con el nomenclador único, la actualización de las prestaciones por inflación y la compatibilidad de la pensión con un empleo. Los aliados todavía reclaman garantías sobre la actualización mensual y el pago de las deudas, y el oficialismo prevé llevar el tema al recinto el miércoles 21.

Tratado de patentes y Presupuesto 2027: los otros temas de la agenda del Congreso

En el Senado, el tratado de patentes se debatirá el miércoles 14 a las 14 en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto e Industria y Comercio, según informó Noticias Argentinas. El oficialismo busca dictamen con la reserva que introdujo Diputados para proteger a los laboratorios nacionales, ante el riesgo de que las multinacionales patenten con mayor facilidad y se retrase la producción de genéricos. La sanción definitiva podría llegar en una sesión prevista para el jueves 22.

Por el lado del Presupuesto 2027, la UCR reclamó preservar el financiamiento universitario y los bloques provinciales pusieron el foco en las obras viales para sus distritos. Esas obras serán moneda de cambio en la negociación por la eliminación de las PASO, una reforma que necesita el apoyo de los gobernadores, sobre todo del norte del país.