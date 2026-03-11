Quién es José Antonio Kast, el presidente de Chile que logró una votación histórica y cuenta con el apoyo de Javier Milei

José Antonio Kast fue electo presidente de Chile en diciembre de 2025 tras imponerse con el 58,17 % de los votos en la segunda vuelta que se disputaba con la candidata de Gabriel Boric, el presidente saliente. El candidato del Partido Republicano con grandes lineamientos geopolíticos con Donald Trump y Javier Milei, asume este 11 de marzo de 2026.

José Antonio Kast, el presidente más votado de la historia de Chile

Las estadísticas chilenas son las que determinaron que el derechista, José Antonio Kast, fue el presidente más votado de la historia de Chile.

Kast superó en segunda vuelta al ahora expresidente Gabriel Boric por 7.246.307 de votos a 4.621.231 (55,87%), como producto de una elección de carácter obligatoria, distinta de otras anteriores en la nación trasandina.

Gabriel Boric y José Antonio Kast

Al busca otra elección de carácter obligatorio, se puede encontrar a Eduardo Frei con 4.044.112 votos en 1993, tercero en un ordenamiento general. Sin embargo si se excluye a Boric que fue muy votado en una elección voluntaria, Frei se ubicaría segundo en los informes estadísticos.

Quién es José Antonio Kast

José Antonio Kast, de 59 años, es uno de los políticos que cuenta con el apoyo de Javier Milei por compartir lineamientos ideológicos. Es abogado y fue el fundador del Partido Republicano de Chile en 2019.

También fue militante de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), cuyos adherentes integraron activamente la dictadura de Augusto Pinochet.

Durante su carrera política, ejerció como diputado por cuatro periodos consecutivos, hasta 2018, en distritos de la región Metropolitana de Santiago. Es identificado por la opinión pública como un ultraconservador y articulador de la extrema derecha chilena, sin embargo, el surgimiento del candidato libertario Johannes Kaiser ubicó a Kast más cerca de la derecha moderada.

Según su perfil compartido por medios chilenos, José Antonio Kast es el menor de 10 hermanos y su padre fue militante del Partido Nazi en Alemania. La familia emigró a Chile luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1950, para vivir en el municipio rural de Paine y erigir su propia fábrica de cecinas, después sumó negocios inmobiliarios e incursiones políticas.

Kast, quien ya visitó a Javier Milei en la Casa Rosada, compitió por tercera vez la presidencia de Chile. Se había postulado como independiente en 2017 y tras lograr el 7,9 % de los votos, quedó en cuarto lugar de las preferencias, apoyado por fuerzas cristianas y evangélicas.

José Antonio Kast y Javier Milei

El segundo intento fue en 2021, cuando obtuvo una mayoría de sufragios (27,9 %) en las votaciones iniciales, sin embargo fue derrotado en el balotaje por Gabriel Boric.

Su tercer intento es el más reciente y logró su tan ansiado triunfo. Bajo el lema “La fuerza del cambio”, Kast prometió elevar el crecimiento económico con una menor participación del Estado, recortar el gasto público y los impuestos corporativos. Para conquistar a los electores moderados, guardó silencio en temas sobre valores y dejó atrás banderas enarboladas anteriormente como el rechazo al aborto, el matrimonio igualitario y la adopción en parejas homosexuales.