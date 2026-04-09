Javier Milei planea viajar a Israel para la ceremonia por el Día de la Independencia del país en Medio Oriente

Mientras tensiona el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para detener la guerra en Medio Oriente, el presidente Javier Milei confirmó que planea viajar a Israel, el tercer país que forma parte del conflicto, para participar de la ceremonia por el Día de la Independencia israelí.

Javier Milei viaja a Israel

Está previsto que también asista del acto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por su parte, el mandatario argentino adelantó que podría viajar entre los días 19 y 22 de abril.

La agenda del presidente en Israel fue revelada por el sitio Clarín. Según lo anunciado, Javier Milei planea formar parte de la ceremonia de encendido de antorchas que se programó para el próximo 21 de abril. Sin embargo su participación está sujeta a cómo se resuelva el conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán.

El propio mandatario confirmó su viaje luego de compartir una publicación en X de la nota de la Agencia Judía de Noticias (AJN) en la que informan que Milei regresará por tercera vez a Israel para participar en la tradicional ceremonia.

La AJN precisó que se espera también una actuación de la nieta de Donald Trump, Arabella, hija de Ivanka Trump y Jared Kushner, en el contexto de los eventos oficiales por el Día de la Independencia.

Javier Milei reafirma su alianza con Israel

En las últimas semanas la postura de Javier Milei contra Irán se intensificó y se hizo notar, primero con la decisión de declarar «organización terrorista» a la Guardia Revolucionaria Islámica y, luego, con la orden para que el encargado de negocios de Irán abandone el país.

La administración libertaria ya había puesto en la lista de amenazas a otras agrupaciones similares como Hamás, responsable de los ataques que iniciaron en la Franja de Gaza en octubre del 2023.

Fuentes cercanas a Javier Milei adelantaron a Infobae que el próximo paso que seguirá mostrando posicionamiento en la guerra de Medio Oriente será el de trasladar la embajada argentina a Jerusalén. Este será un importante gesto simbólico a nivel internacional y una muestra de respaldo definitivo hacia Israel.

«Estamos buscando la fecha para concretarlo», precisó al medio bonaerense un integrante de la cúpula nacional.

A mitad del año pasado, el propio presidente había anunciado su determinación de mudar durante este 2026 la sede diplomática hasta esa histórica ciudad. La mudanza representa reconocer a esa zona, en disputa desde hace siglos, como la capital del Estado hebreo.

Durante su discurso en el Knesset, también habló el primer ministro local Benjamin Netanyahu, quien agradeció el respaldo desde Buenos Aires y remarcó que el líder de la Casa Rosada “»a defendido la verdad frente a la falsedad, comprendiendo que esta es una guerra de justicia sin precedentes».

Por su parte, el titular del órgano legislativo, Amir Ohana, calificó la decisión como un «momento histórico en la historia de las relaciones entre Israel y Argentina».

Hasta en la actualidad, los únicos gobiernos que concretaron el traslado de sus embajadas a Jerusalén fueron Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay.

Hace algunos días, el presidente participó de un nuevo aniversario del atentado a la embajada de Israel y en este acto calificó a la república islámica como «una tiranía que no sólo mantiene cautiva a su propia población, sino que se ha dedicado a sembrar el terror durante décadas alrededor del mundo».

Javier Milei sostuvo en su discurso: «Hoy, la Argentina es socia de Israel en la defensa de estos valores de libertad y combate al terrorismo, que intentó, mediante el miedo y las amenazas, alejarnos de una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra, valores que forman parte indisoluble de la tradición occidental, la cual toma sus raíces en la herencia judeocristiana».