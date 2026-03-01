Milei dijo que quiere extender el RIGI y aseguró que profundizará su política de apertura económica

Dentro de un discurso dominado por ataques al kirchnerismo, el presidente, Javier Milei, dejó una definición económica clave: pretende extender al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a toda la economía.

El presidente afirmó que su intención es que el RIGI se convierta en una política de Estado que alcance a todos los sectores.

“Transformar el RIGI en una política de Estado nos convertirá en el mejor país de la región para invertir”, señaló el presidente, e insistió que buscará que el “el resto de la economía tenga el mismo trato que el RIGI”.

El RIGI es un programa que le permite a grandes empresas acceder a estabilidad fiscal, beneficios arancelarios y cambiarios, entre otros, que actualmente impulsa inversiones en sectores como el petróleo, la energía y la minería.

“El plan es que el resto de la economía llegue a tener el mismo tratamiento que el RIGI, es decir, bajos impuestos y reglas claras y permanentes con estabilidad por 30 años”, precisó el presidente.

Respecto de la baja de impuestos, el presidente volvió a poner el foco en los gobernadores. Tras enumerar las rebajas e eliminaciones de tributos, le apuntó a los gobernadores: “Es hora que las provincias y municipios hagan su parte”. En ese sentido, destacó la ceración de una página web en la cual se puede puede chequear y denunciar tasas provinciales y municipales

Milei prometió que su agenda de reformas provocará un cambio estructural en el país y señaló que las industrias que quedarán en el camino por la apertura de la economía serán reemplazadas por nuevos polos como por ejemplo la petroquímica, la industria del litio, del hidrógeno y la construcción de datas centers en la Patagonia.

El presidente cruzó a quienes acusan a su gobierno de estar provocando una fuerte caída del desempleo

“La tasa de desempleo cayó, pese a que aumentó la oferta de trabajo. Esto quiere decir que aumentaron los puestos de trabajo más de lo que aumentó la oferta”, remarcó el jefe de Estado. Milei dio estos números sin precisar los porcentajes y sin precisar de donde surgieron.

“Muchos temen que en la Argentina del mañana falte trabajo, pero nosotros no. Todas estas nuevas industrias van a suplir con creces la demanda de trabajo retirada por las viejas industrias, y con muchos mejores sueldos”, subrayó.

También aseguró que “punta a punta en 2024 la economía creció 6,6% y en 2025 un 3,3%, lo que da un acumulado superior a 10%”, con lo cual buscó desactivar los reproches sobre el estancamiento de la economía y la posibilidad de que se esté transitando el fenómeno conocido como estanflación.

El presidente insistió en que profundizará su política de apertura económica, al tiempo que atacó el proteccionismo y el control de capitales.

El presidente insistió en que “estamos a las puertas de un resurgir económico” y afirmó que “hay que garantizar la situación macroeconómica, y defender el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva”.

“La primera va a seguir bajando el riesgo país y baja la tasa en dólares, la segunda hará bajar la tasa en pesos y por ende la inflación”, recalcó.

El presidente marcó que el progreso de la economía se basará en tres pilares: la desregulación de la economía, el capital humano, y la apertura comercial. Para justificar el último postulado volvió a al empresariado que necesita prebenda para desarrollar su actividad.

El presidente reiteró su teoría por la cual la baja de precios que provoca la apertura de la economía impacta en un sector, pero que enseguida es compensado por la liberación de fondos que se dirigen hacia actividades más productivas

Milei subrayó que Argentina es el primer país en haber puesto en vigor el acuerdo con la Unión Europea y afirmó que en breve sucederá lo mismo el pacto firmado hace pocas semanas con los Estados Unidos. El presidente prometió que seguirá cerrando acuerdos en ese sentido.

Asimismo, anunció que enviará al Congreso Nacional una serie de reformas para remover las barreras legales que están impidiendo el desarrollo de varias cadenas productivas.