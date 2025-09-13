Javier Milei se prepara para un lunes potente: reunión en la Casa Rosada, cadena nacional y anuncio del Presupuesto 2026

El presidente Javier Milei reúne fuerzas para un lunes que promete estar recargado de actividades gubernamentales. En un contexto lleno de campañas electorales tras la dura derrota de las elecciones de Buenos Aires, el presidente encabezará varios encuentros en la Casa Rosada y además se espera que dé a conocer el Presupuesto 2026.

El lunes será una jornada intensa para Javier Milei quien tiene una agenda llena de actividades de gran relevancia política.

Reuniones en la Casa Rosada y acto de juramento

El mandatario reunirá en la Casa Rosada a la mesa nacional y bonaerense de su partido La Libertad Avanza, junto a sus aliados del PRO. En estos encuentros se espera que se analice la derrota en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y se defina la estrategia de cara a las elecciones de octubre.

El primer encuentro está programado para las 9.30 y participarán la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el asesor, Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero, Manuel Adorni.

La segunda reunión será al mediodía. Se trata de la mesa provincial en la que, además de su hermana y su asesor, también está el armador en ese distrito, Sebastián Pareja. También estarán los principales dirigentes bonaerenses tanto de La Libertad Avanza como de sus aliados del PRO, como los diputados Cristian Ritondo, José Luis Espert y Diego Santilli; los intendentes Ramón Lanús (que se ausentaría en esta oportunidad), Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, y el legislador electo Maximiliano Bondarenko.

La agenda del presidente libertario incluirá en el medio la toma de juramento del ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien deberá cumplir con la tarea de recomponer el diálogo con los gobernantes.

Cadena nacional y Presupuesto 2026

El punto culminante del día será la presentación del Presupuesto 2026. A las 21 horas, Javier Milei se dirigirá al país a través de una cadena nacional para dar a conocer los lineamientos de su proyecto.

Se espera que el mensaje se grabe desde la Casa Rosada y no desde el Congreso, lugar donde tradicionalmente se presenta este tipo de proyectos como ocurrió en el 2024. «Esa vez fue porque quiso explicar la importancia de tener las cuentas públicas ordenadas, ahora eso ya está claro. No lo ve necesario», explicaron desde el entorno del mandatario.

Se estima que quienes estarán expectantes de su anuncio, además de los argentinos, serán los miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ratificaron el respaldo a la actual administración libertaria.

Con información de Infobae