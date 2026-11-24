Después de tres décadas de éxito, exposición mediática y controversias, Justin Timberlake se prepara para contar su propia versión de los acontecimientos que marcaron su carrera artística y su vida personal.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el cantante protagonizará Timberlake, una serie documental de cuatro episodios que llegará a Apple TV el próximo 11 de diciembre.

La producción estará dirigida por Fisher Stevens, ganador de un premio Oscar y responsable del exitoso documental sobre David Beckham.

Justin Timberlake y las polémicas que marcaron su carrera

El primer tráiler, presentado este lunes 23 de noviembre, anticipa un recorrido por los momentos más importantes de la vida del artista, desde sus comienzos en Disney y su paso por NSYNC hasta su consagración como solista.

Sin embargo, uno de los principales atractivos de la producción será la posibilidad de conocer su perspectiva sobre los episodios más controversiales de su trayectoria.

Entre ellos se encuentran su separación de Britney Spears, el escándalo que protagonizó junto a Janet Jackson durante el Super Bowl de 2004 y su detención en 2024 por conducir bajo los efectos del alcohol.

El documental incluirá material de archivo inédito, entrevistas y testimonios de personas que acompañaron al cantante durante diferentes etapas de su vida.

Britney Spears y una historia que volvió a generar controversia

La relación entre Justin Timberlake y Britney Spears, que se extendió entre 1999 y 2002, fue una de las más mediáticas de la industria musical.

Más de dos décadas después, el romance volvió a ocupar los titulares internacionales con la publicación de La mujer que soy, el libro autobiográfico de Spears.

En sus memorias, publicadas en 2023, la cantante reveló que había atravesado un aborto durante su relación con Timberlake, una confesión que generó una nueva ola de cuestionamientos hacia el artista.

El documental recuperará imágenes de aquella época y testimonios sobre la enorme exposición mediática que rodeaba a la pareja.

Jessica Biel también participará del documental

Otro de los aspectos que abordará la producción será el matrimonio del cantante con la actriz Jessica Biel, con quien se casó en 2012.

La actriz será una de las protagonistas de las entrevistas y hablará sobre diferentes momentos de su relación.

La serie también contará con la participación de figuras de la industria musical como Timbaland y Pharrell Williams, además de familiares y colaboradores del artista.

Cuándo se estrena el documental de Justin Timberlake en Apple TV

La plataforma confirmó que los cuatro episodios de Timberlake se estrenarán de manera escalonada durante diciembre:

Viernes 11 de diciembre: estreno de los dos primeros episodios.

estreno de los dos primeros episodios. Viernes 18 de diciembre: tercer capítulo.

tercer capítulo. Miércoles 23 de diciembre: último episodio.

Con esta producción, Justin Timberlake buscará mostrar una faceta más personal de su historia y revisar los acontecimientos que transformaron su imagen pública a lo largo de los años.