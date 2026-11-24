MasterChef Celebrity volvió a dominar el rating de la televisión argentina durante la noche del lunes feriado. El ciclo gastronómico de Telefe mantuvo una amplia ventaja sobre sus competidores, aunque registró números inferiores a los de jornadas anteriores.

Según informó Noticias Argentinas, a partir de las mediciones de Kantar IBOPE, el programa conducido por Wanda Nara alcanzó un pico de 12,8 puntos a las 22:47.

La competencia más cercana fue Es mi sueño, la propuesta de El Trece, que durante la noche registró 5,2 puntos.

Cuánto midió MasterChef Celebrity y cómo le fue a la competencia

En una jornada marcada por el feriado, estos fueron los registros de audiencia informados durante la competencia nocturna:

MasterChef Celebrity (Telefe): pico de 12,8 puntos.

pico de 12,8 puntos. Es mi sueño (El Trece): 5,2 puntos.

5,2 puntos. Bienvenidos a ganar (El Nueve): 1,5 puntos.

1,5 puntos. BTV (América TV): 1,3 puntos.

1,3 puntos. Se siente Argentina (TV Pública): 0,5 puntos.

Los cinco programas más vistos del lunes 23 de noviembre

De acuerdo con los promedios finales publicados por Television.com.ar, Telefe volvió a ocupar los cinco primeros lugares del ranking diario:

MasterChef Celebrity: 11,6 puntos. MasterChef Celebrity, la definición: 8,3 puntos. Pasapalabra: 7,8 puntos. Telefe Noticias: 7 puntos. El noticiero de la gente: 5,9 puntos.

Por su parte, Es mi sueño cerró con un promedio de 5,8 puntos, mientras que Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini, obtuvo 4,8 puntos.

MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación

La noche del lunes contó con la participación de Chapeaux, la banda femenina surgida del reality Popstars.

El desafío gastronómico consistió en elaborar una preparación con pollo, pensada para las cantantes antes de una presentación musical.

El gran ganador de la jornada fue Mike Amigorena, quien conquistó al jurado con un plato de cuscús con pollo y consiguió subir al balcón.

Los demás participantes quedaron comprometidos de cara a la próxima gala de eliminación.

Pese a la disminución de sus números de audiencia respecto de otras emisiones, MasterChef Celebrity continúa consolidándose como la principal apuesta de Telefe en el horario central.