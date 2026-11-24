El jefe de Gabinete, Diego Santilli, envió este martes al Senado de la Nación el 147° Informe de Gestión que deberá exponer este miércoles en el pleno de la Cámara alta.

Santilli afrontará este miércoles su primera presentación, según establece el artículo 101 de la Constitución Nacional. Se anticipa extensa y marcada por los reclamos de la oposición sobre temas sensibles para la Casa Rosada, señaló Noticias Argentinas.

El debut parlamentario de Diego Santilli

​Será el estreno parlamentario del ministro coordinador desde que asumió el cargo el pasado 30 de junio, tras la abrupta renuncia de Manuel Adorni en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

​Para la cita, la Jefatura de Gabinete unificó 1.287 consultas elaboradas a partir de 1.659 preguntas enviadas por doce bloques parlamentarios. El texto contiene más de 2.000 páginas con respuestas a los senadores. Comenzará su presentación a las 15 de este miércoles.

En el recinto, el funcionario estará escoltado por los vicejefes del Interior, Gustavo Coria, y de Gabinete, Ignacio Devitt, aunque —a diferencia de la última exposición de Adorni en Diputados en abril— no está prevista la presencia del presidente ni del resto de los ministros.

La agenda de presidencia este martes 24 de noviembre

Según difundieron desde Casa Rosada, el presidente Javier Milei recibió a su par de Polonia, Karol Nawrocki, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.

Más tarde, a las 13, será la reunión de la Mesa Política y para las 15 está prevista la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier.