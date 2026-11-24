Este martes 24 de noviembre se cumplen 35 años de la muerte de Freddie Mercury, uno de los artistas más influyentes de la historia de la música. Su capacidad vocal, su creatividad y su personalidad sobre el escenario lo convirtieron en una figura irrepetible del rock internacional.

Según recordó la agencia Noticias Argentinas, el cantante falleció en 1991 en su residencia de Londres, como consecuencia de una bronconeumonía asociada al sida, apenas un día después de hacer público su diagnóstico.

Aunque transcurrieron más de tres décadas desde su partida, sus canciones continúan vigentes y forman parte de la cultura popular.

De Farrokh Bulsara a Freddie Mercury: el nacimiento de una estrella

Freddie Mercury nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, actualmente parte de Tanzania, bajo el nombre de Farrokh Bulsara.

De ascendencia parsi, pasó parte de su infancia en la India y se instaló en Inglaterra junto a su familia en 1964.

Antes de alcanzar la fama internacional, estudió diseño gráfico y comenzó a incursionar en distintas agrupaciones musicales.

En 1970 nació Queen, junto a Brian May y Roger Taylor. Al año siguiente se incorporó John Deacon, completando la formación que revolucionaría el rock con una propuesta que combinaba diferentes géneros musicales y una marcada teatralidad.

Las canciones de Freddie Mercury que marcaron generaciones

Con Queen, Mercury desarrolló una identidad artística que rompió con las convenciones musicales de su época.

Entre las canciones más emblemáticas que interpretó se encuentran:

Bohemian Rhapsody.

We Are the Champions.

Somebody to Love.

Don’t Stop Me Now.

We Will Rock You.

Love of My Life.

Radio Ga Ga.

En 2022, Bohemian Rhapsody fue incorporada al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en reconocimiento a su importancia cultural.

Live Aid: los 20 minutos que quedaron en la historia

El 13 de julio de 1985, Freddie Mercury protagonizó uno de los momentos más recordados de su trayectoria durante el festival solidario Live Aid, en el estadio de Wembley.

Vestido con una camiseta blanca sin mangas y jeans, el cantante desplegó su extraordinaria capacidad para conectar con el público.

En apenas 20 minutos, Queen ofreció una presentación que todavía es considerada una de las actuaciones más emblemáticas de la historia del rock.

Su interacción con los espectadores, su potencia vocal y el dominio del escenario consolidaron la imagen de Mercury como uno de los grandes artistas de la música en vivo.

Los últimos días de Freddie Mercury y el anuncio que conmocionó al mundo

Durante los últimos años de su vida, el cantante mantuvo en reserva su estado de salud y continuó trabajando en nuevos proyectos musicales.

El deterioro físico redujo sus apariciones públicas y dio lugar a numerosas especulaciones en la prensa británica.

Finalmente, el 23 de noviembre de 1991, Mercury difundió un comunicado en el que confirmó que tenía VIH y padecía sida.

Al día siguiente, falleció en Garden Lodge, su residencia ubicada en Kensington, Londres.

Su muerte contribuyó a dar visibilidad mundial al VIH y al sida en una época marcada por la desinformación y la discriminación hacia quienes convivían con el virus.

Freddie Mercury: un legado que permanece intacto

A 35 años de su muerte, Freddie Mercury continúa siendo una referencia para músicos, compositores y artistas de diferentes generaciones.

Su libertad creativa, su capacidad para combinar estilos musicales y su personalidad sobre el escenario hicieron de Queen un fenómeno que trascendió las fronteras del rock.

Más allá de su extraordinaria voz, Mercury dejó una manera de entender el espectáculo: sin límites creativos y con una conexión única con el público.