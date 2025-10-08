José Luis Espert pidió licencia en Diputados: será hasta el fin de su mandato en diciembre

El Diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert solicitó una licencia a su banca en la cámara baja. En una nota dirigida hoy al presidente de la Cámara, Martín Menem, el dirigente oficialista ligado al escándalo de Fred Machado alegó «motivos particulares» para presentar su renuncia al cargo.

Espert pidió licencia: antes se bajó de una comisión en Diputados

José Luis Espert comenzará su licencia, hasta el 8 de diciembre, en el marco de la imputación por los vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico Fred Machado. Este hecho ocurre luego de que el funcionario libertario renunciara a la candidatura en las próximas elecciones legislativas nacionales y a su cargo como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El pedido de licencia fue eje de debate en la Cámara Baja, quien pidió que no sea aceptado.

“Nos mintió a todos, no es ingenuo ni víctima de una operación de chimento de peluquería, es el partícipe necesario de una verdadera asociación ilícita para negociar la política a través del narcotráfico”, acusó Vilma Ripoll. Y agregó: “Cuando se bajó de su candidatura, dijo que no quería fueros ni privilegios, entonces para ello debe renunciar”.

Previo a la licencia, José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados

El legislador José Luis Espert renunció este lunes a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. La decisión se oficializó mediante una nota presentada ante el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Se suma a su baja en la candidatura en Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre.

El legislador no solo integraba la comisión, además la presidía. «Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de comunicarle mi renuncia a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Casa. Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente», dice la carta que dirigió Espert a Menem.