JSRN presenta candidatos a intendentes propios y respalda postulaciones aliadas

Juntos Somos Río Negro definió la mayoría de las candidaturas que votarán próximamente, con la confirmación que siete de los actuales intendentes irán por la reelección.

El oficialismo provincial informó de sus postulaciones en 14 de los 23 municipios, incluyendo a Roca que votará el 12 de marzo y los restantes con convocatorias para el 16 de abril.

Para nueve intendencias no se informaron de candidaturas.

Dos son propias, como Allen y Regina, y dos gobernadas por radicales, como Chimpay y Darwin. Cuatro pertenecen a peronistas de Nos Une Río Negro: Lamarque, Conesa, Godoy y Cervantes. La novena es Ramos Mexia, que conduce el socialista Nelson Quinteros.

En general, la fuerza liderada por Alberto Weretilneck se aparta de las compulsas de las siete intendencias “ajenas”, a partir de los acuerdos del ex gobernador con los peronistas y radicales.

El ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler será candidato a intendente en Cipolletti. Foto: Chino Leiva

Regina y Allen tienen otros escenarios. Para la primera, el senador acordó el respaldo para la intendencia para el hoy legislador Luis Albreiu, del Frente Renovador, incluso desalentando la intención de reelección de Marcelo Orazi, de JSRN.

Allen, sin definición del postulante oficial

Allen es más complejo y, aún los plazos internos, esa postulación no está definida por las disputas entre la intendenta Liliana Martín y su antecesora Sabina Costa. Weretilneck respaldaba a la ex jefa comunal, pero -últimamente- eso se modificó y ya no descartaría su apoyo a la actual mandataria. Horas decisivas. Además, el otro socio, la UCR impulsa al concejal Marcelo Román, con buena intención de votos, según previamente se coincide.

Por su parte, en los municipios que gobiernan sus aliados, el ex gobernador habría prometido no presentar candidatos a las jefaturas locales mientras que las listas de concejales dependerán de cada localidad, previéndose conformar nóminas integradas o confrontar en ese tramo.

En los radicales, Víctor Mansilla irá por otro mandato en Darwin mientras que en Chimpay, que gobierna Hugo Funes, se presentaría el presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Aab.

En los mandatarios del FdT, Sergio Hernández buscará otro período en Lamarque y lo propio harán Héctor Leineker en Conesa y Claudia Montanaro en Cervantes.

En Godoy, el intendente Luis Ivancich se inscribiría en el primer lugar en el circuito Alto Valle Este para la Legislatura, en colectora de la fórmula de Weretilneck-Pedro Pesatti. La postulación para la jefatura municipal correspondería a Albino Garrone. Quinteros se presentará por a reelección en Ramos Mexia, con un partido vecinal.

Por ahora, siete intendentes de JSRN se presentarán por la reelección y lo intentarán cinco jefes comunales aliados al oficialismo provincial.

Las candidaturas oficiales y los que quiere reelegir

Los siete intendentes de JSRN que se presentarán por otro mandato son: Bruno Pogliano (El Bolsón), Adrián Casadei (San Antonio), Mabel Yahuar (Los Menucos), Diego Ramello (Choele Choel), Raúl Hermosilla (Comallo), Robin del Río (Luis Beltrán) y Miguel Petricio (Mainqué).

Por la reelección se sumarán otros cinco aliados: Héctor Leineker (Conesa), Sergio Hernández (Lamarque) y Claudia Montanaro (Cervantes), del FdT; el radical Víctor Mansilla (Darwin) y el socialista Nelson Quinteros (Ramos Mexia).

El intendente de Lamarque, el peronista Sergio Hernández irá por la reelección, sin oponente de parte de JSRN. Foto: archivo

Ayer, JSRN difundió sus candidatos municipales y consigna también al ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler para ir por la intendencia de Cipolletti, el legislador Carlos Johnston que intentará volver en Catriel; el Jefe de Gabinete municipal, Marcos Castro para Viedma mientras que el concejal Gustavo Amati irá en Fernández Oro.

Los secretarios Horacio Zúñiga (Gobierno) y Daniela Cornejo ( Social) irán por los municipios de Cordero y Pilcaniyeu. Para Roca, en la elección del 12 de marzo, JSRN presentará como candidato a Carlos Banacloy, hoy ministro de Producción.