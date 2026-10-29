Karina Milei participó de la primera Ronda de Negocios RIGI en Santa Fe con más de 2.500 pymes

La secretaria general de la presidencia Karina Milei participó este jueves en Rosario de la primera Ronda de Negocios RIGI, un encuentro que reúne a más de 2.500 pymes y grandes empresas. Durante la jornada, destacó la importancia de vincular a los proveedores nacionales con los proyectos de inversión y afirmó: “Esta jornada representa exactamente lo que nosotros queremos lograr: acá tienen que ganar todos”.

También remarcó que las pymes argentinas tienen la oportunidad de “integrarse a grandes cadenas mineras, generar nuevos negocios y crecer y crear más puestos de trabajo”.

Ronda de Negocios RIGI: cómo buscan integrar a las pymes argentinas

El encuentro fue organizado por el Ministerio de Economía de la Nación, con el apoyo de la Provincia de Santa Fe. La agenda contempla más de 2.100 reuniones de negocios para vincular a proveedores nacionales con proyectos de minería, infraestructura e industria.

La apertura fue con un panel y contó además con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. También asistieron autoridades nacionales y provinciales, representantes de cámaras empresariales y referentes del sector productivo.

Santilli destacó la participación de las empresas nacionales y el movimiento comercial generado por la convocatoria. “Hoy estamos acá con 2500 proveedores entablando negociaciones, reconstruyendo la matriz productiva y llevando adelante negocios para los argentinos, generación de trabajo, empleo, desarrollo”, afirmó.

El funcionario también resaltó el carácter federal de la iniciativa y mencionó el caso de una empresa minera que trabaja con 413 proveedores nacionales sobre un total de 415. El ejemplo, señaló, muestra la participación de la industria argentina en los grandes proyectos de inversión.

Luis Caputo destacó las inversiones del RIGI y la generación de empleo

Por su parte, Caputo calificó como un éxito la convocatoria y destacó la cantidad de empresas participantes. “El encuentro es un éxito porque tenemos más de 2500 pymes inscritas, 2100 reuniones organizadas y 50 rondas. Se trata de un proyecto totalmente federal con la participación de pymes de prácticamente todas las provincias, incluso de una que no ha adherido al RIGI como es Buenos Aires”, resaltó.

El ministro sostuvo que el Gobierno nacional busca que “todos los proyectos RIGI contribuyan al desarrollo de la industria y del interior del país”. Además, aseguró que las inversiones anunciadas en el marco del régimen ya alcanzaron los 210.000 millones de dólares.

Caputo también indicó que hay 20 jurisdicciones con proveedores vinculados a proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En ese contexto, afirmó que “se van a generar 250.000 empleos que son formales y bien remunerados”.

Santa Fe busca vincular su industria con los proyectos mineros y energéticos

El gobernador Pullaro destacó el potencial industrial de Santa Fe y las posibilidades de articulación con los sectores energético y minero. “Sentimos que somos los socios estratégicos del sector energético, del sector minero”, expresó.

El mandatario también señaló la importancia de fortalecer la infraestructura logística y productiva para acompañar las inversiones. En ese sentido, hizo hincapié en el papel de los puertos santafesinos para facilitar las exportaciones y promover la generación de empleo en la región.

La jornada continuará con rondas de negocios entre grandes compañías y proveedores nacionales, además de paneles con gobernadores, representantes empresariales y operadoras mineras. Los encuentros abordarán las oportunidades de desarrollo de la industria nacional y su incorporación a las cadenas de valor.