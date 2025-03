Axel Kicillof confrontó a Javier Milei por el temporal en Bahía Blanca: «El motor real de esta sociedad se llama solidaridad»

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se diferenció esta mañana una vez más del presidente Javier Milei. Lo hizo durante un acto en Castelli. El modelo de país y la solidaridad que vio en Bahía Blanca, el centro de las críticas.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que la catástrofe de Bahía Blanca nos debe “hacer reflexionar”, porque las muestras de solidaridad recibidas son “una enorme universal y masiva refutación acerca del país que nos quieren vender”.

El funcionario expresó que la actitud de la ciudadanía en ayuda a los damnificados “demuestra una diferencia de concepción en el tipo de sociedad que queremos construir y cuál es el motor real de esa sociedad”, que se llama “solidaridad”.

El gobernador lo expresó esta mañana durante el acto con el que dejó inaugurado el nuevo edificio de la Escuela de Educación Secundaria N° 1 Jorge Domingo Lamachia, en la ciudad bonaerense de Castelli, a 180 kilómetros al sur de la Capital Federal y que marcó la inauguración oficial del ciclo lectivo secundario 2025.

El mandatario estuvo acompañado por el director General de Escuelas bonaerense, Alberto Sileoni; el intendente de Castelli, Francisco Echarren; y la directora del establecimiento, Analía Beitía.

“Son épocas donde, no solo en la Argentina y desde el Gobierno nacional y del propio Presidente, hay una corriente de pensamiento a nivel internacional que dice algo así como que ‘para que te vaya bien tenés que esforzarte pero como si estuviéramos en una guerra de unos contra otros”, señaló Kicillof.

Agregó que ese pensamiento nos pone en “la ley de la selva, la supervivencia del más apto, cada uno tiene que salvarse con su esfuerzo privado, individual y solo, como si los demás fueran competencia”.

“Lo que pasó en Bahía Blanca nos llena de emoción porque estuvo el Estado, estuvieron todos los ministerios, los intendentes, los laburantes, los trabajadores de la salud. El hospital se nos inundó con un metro de agua y fueron trabajadores de la salud de la provincia a ayudar a Bahía Blanca”, enfatizó.

“Yo me permito decir – añadió de inmediato – que es una enorme universal, masiva, mayoritaria refutación acerca del país que nos quieren vender, qué buscamos y cuál es nuestro objetivo”.

Para el gobernador “hay otro país, el real, que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra historia, con esta cuestión de generaciones que ayudan a otras generaciones y es el valor más grande y poderoso que tenemos es el de la solidaridad y el amor, no el odio, no el insulto, no la degradación, no el sálvese quien pueda, no el individualismo y no el egoísmo”.

“Gobernar con el latiguillo de ‘no hay plata’ es mucho más fácil, es decirle a la gente ‘arréglense solos’. Hoy en la provincia el actual Gobierno paró mil obras. Pero acá en la provincia de Buenos Aires, por más dificultades que tengamos no paramos las obras”, sentenció.

Kicillof dijo que en cinco años de gestión “se inauguraron 242 escuelas en la provincia, otras 500 escuelas fueron reinauguradas, con 1.200 aulas nuevas”, y destacó que “la educación es la mejor inversión que puede hacer un Gobierno, y no invertir en educación, como está pasando con el Gobierno nacional, es uno de los daños más grandes”, concluyó.