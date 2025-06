La odisea de viajar a diario entre Neuquén y Roca

Son 576 horas al año las que pasa un trabajador o estudiante, que viaja cinco días a la semana de Neuquén a Roca, arriba de un colectivo de la empresa Koko. Aunque la distancia que separa ambas ciudades es de apenas 56 kilómetros y la imagen de las chacras acompaña amablemente el paisaje, viajar diariamente representa toda una organización extra por parte de los usuarios.

El primer Koko que parte desde Neuquén tarda casi dos horas en llegar a destino, el mismo tiempo que tarda un vuelo entre Neuquén y Buenos Aires. Pero el problema de las demoras no solo tiene que ver con las unidades, también interfiere en un factor importante el estado de las rutas y el tráfico, cada vez más cargado en el trayecto del Alto Valle.

El impacto de la ruta y el tránsito

Este servicio atraviesa uno de los tramos más complicados de la Ruta 22, entre Fernández Oro y el acceso a la Isla Jordán en Cipolletti. Allí hay un tramo de autopista que llega hasta aproximadamente un kilómetro antes del puente 83, donde se mezclan colectoras que se usan diariamente con sectores de ruta sin habilitar. Sin embargo, los vehículos cruzan diariamente.

Las obras de la Ruta 22 llevan 17 años sin completarse, particularmente el tramo entre Fernández Oro y Cipolletti fue licitado en 2010 durante el gobierno de Néstor Kirchner y se detuvo en el 2020 cuando el exintendente de Cipolletti, Claudio Ditella, decidió frenar la obra por diferencias con el proyecto.

El chofer de la empresa, que solicitó no revelar su identidad, comentó que, si bien la revisión técnica del colectivo es constante, el estado de las rutas se presenta como un desafío diario y según explicó, esto afecta mucho el estado de los colectivos, «vos pensa que un colectivo hace hasta tres recorridos entre Neuquén y Villa Regina, son más de 500 km al día entre ida y vuelta”.

Servicio por Ruta 22 1.40 horas es el tiempo que tarda el recorrido de Neuquén a Roca, siendo el que más demora.

Según explica Candela, usuaria que toma semanalmente el servicio Ruta 22 a las 6 de la mañana, «la mayoría de la gente que se toma el cole a esa hora es porque trabaja en las chacras, así que va lento, pero la zona antes de Fernández Oro está muy mal. Yo viajo cuando todavía está todo oscuro y se nota lo abandonado que está, tiene yuyos, poca señalización y es un peligro».

Además de las obras sin finalizar, otro de los problemas que enfrenta este servicio es la gran cantidad de tránsito. Según información brindada por este medio anteriormente, en el año 2023 se registraron 64.100 vehículos por día en el sector desde la rotonda de 22 y 151 hasta el límite con Neuquén. Asimismo, en el tramo entre Cipolletti y Allen se contabilizó 17.100 rodados diarios. Mientras que, el año pasado se registró un promedio de 13.000 vehículos diarios, en el tramo de Allen a Roca.

Ante esta situación, el chofer destacó que actualmente se implementó el uso de una app en la que todos los días los trabajadores registran el estado del colectivo, además agregó que cuando algo falla a nivel mecánico, “se arregla en el mismo día” y dio un ejemplo, «Supongamos que pase algo con el aceite saliendo de Neuquén, aviso y en la terminal de Cipolletti ya me está esperando un técnico para arreglarlo y se está preparando otro coche para hacer el cambio”.

Este diario intentó tener la palabra de la empresa concesionaria respecto del servicio, pero al cierre de esta edición no respondió.

El peregrinar de los pasajeros de Koko

Para los viajeros diarios, la jornada comienza tres horas antes que para la mayoría. Se levantan temprano, desayunan, caminan hasta la parada y esperan el colectivo. Desde la ventanilla, ven salir el sol al iniciar el día, y lo ven esconderse cuando regresan a casa. ¿Cómo es la odisea de viajar a diario entre Neuquén y Roca?

Candela estudia el profesorado en Artes Visuales en el IUPA y viaja todas las semanas de Neuquén a Roca para entrar a cursar a las 8. Se levanta a las 4.50, se arregla y sale a tomar un colectivo urbano que la deje en el centro de Neuquén, luego espera que llegue un Koko a las 6.10 y viaja hacia su destino.

La odisea no termina una vez en Roca ya que le espera la vuelta, “últimamente me tengo que retirar de clases para asegurarme tomar el cole porque si no en hora «pico» me puede pasar que el cole va lleno y pasa de largo o me toca ir parada hasta Cipolletti donde se baja la mayoría”, explicó la estudiante.

La empresa Koko lleva 17 años brindando servicio de transporte en las provincias de Neuquén y Río Negro. (Foto: Thomes)

La empresa Koko S.R.L. es el único transporte urbano que une Neuquén y Roca, tiene permiso para la prestación de servicio desde el 27 de agosto de 2007 cuando la entonces secretaria de Transporte del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios lo aprobó.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, desde la secretaria de Transporte de Nación anticipó que la empresa Koko seguirá siendo la única empresa de transporte que haga ese recorrido por unos años más. «Actualmente se encuentra en trámite la renovación del permiso y no está previsto por el momento llamar a licitación«, afirmó el organismo.

La empresa -que pertenece al grupo Vía Bariloche- cuenta con 46 unidades y de lunes a viernes presta tres servicios de Neuquén a Roca: Expreso, Común y por Ruta 22. Los fines de semana y feriados sólo cruzan la línea interprovincial los servicios Común y por Ruta 22. Ante la alta demanda, en la semana incorporaron como refuerzo el «Expreso a Cipolletti».

El primer servicio, el Común, sale del centro de Neuquén a las 5.25 de la mañana y tarda 1.40 horas en llegar a Roca. El último colectivo del día —también Común— sale a las 23.20. Entre ese primer y último viaje, se registran más de 50 salidas diarias desde Neuquén, entre todos los servicios.

Aún con servicios saliendo cada 45 minutos, en los horarios de mayor circulación, los colectivos suelen ir muy cargados de pasajeros, teniendo que ir muchos parados. Según información compartida por la Comisión Proyecto Tren del Valle, se estima que hay 15 mil usuarios que viajan entre las dos provincias tanto en Koko como en auto.

Las quejas de los usuarios: viajar parado una hora y media

Usuarios de Koko viajan parados en horarios de alta demanda. (Foto: Thomes)

Una de las principales quejas por parte de los usuarios es la falta de colectivos en horarios «pico»: de 6 a 8, de 12 a 14 y de 17 a 20. Ante el aumento de la demanda en esos horarios, suben más pasajeros que la cantidad de asientos que hay disponibles en el colectivo, lo que lleva a que muchos viajen por más de una hora apretados.

Lorena viaja tres veces a la semana de Neuquén a Roca para trabajar, desde su experiencia manifiesta que uno de los mayores problemas del servicio es el amontonamiento, «viajamos todos apretados, mucha gente parada y no se puede respirar a veces», explica la usuaria.

“Tengo que venir al centro porque donde yo vivo no lo puedo tomar, viene con mucha gente el cole y a veces no te alzan”, Milen Busnadiego, usuaria que viaja de lunes a viernes en Koko para trabajar.

Un chofer de la empresa, que solicitó no revelar su identidad, aportó su punto de vista del amontonamiento de usuarios en determinados horarios: «Uno trata de pensar siempre en el usuario, todos quieren volver a casa, todos quieren llegar al trabajo. Nadie quiere ver el colectivo pasar y que no te lleve».

Reducción de servicios 2023 es el año en que la empresa decidió suspender el servicio conocido como "Directo" de Neuquén a Roca, debido a la "caída de venta de pasajes".

Un colectivo tiene en promedio 40 asientos, sin embargo, en los horarios de salida de trabajo o de la escuela la cantidad de usuarios que abordan el colectivo es ampliamente mayor. «Los horarios son mejor que antes, pero ahora recortaron muchos recorridos, por ende, hay menos coches, menos fuentes de trabajo para los choferes y nosotros vamos más hacinados», explicó Sebastián, usuario recurrente de Koko.

Sebastián usa diariamente el servicio Koko para llegar a su trabajo. (Foto Thomes)

El costo del pasaje: dos aumentos en un año

Este año se registraron dos aumentos tarifarios, uno en febrero del 17% y otro en mayo del 4%, dando un incremento total del 21% en lo que va del 2025. Actualmente las tarifas para ir del centro de Neuquén a Roca son de 5.000 pesos para el servicio Expreso y de 4.600 pesos para los servicios Común y Ruta 22.

Una persona que viaja cinco veces por semana durante un año tiene que invertir un aproximado de 2 millones de pesos al año entre pasajes de ida y vuelta.

Merlina estudia en la universidad y viaja varias veces a la semana, según detalló gasta 180 mil pesos al mes, «si vos lo proporcionas en un sueldo básico de cualquier empleado es casi un cuarto del sueldo», manifestó la usuaria.

Según indicó la secretaria de Transporte de la Nación, la revisión tarifaria se efectúa cuando la jurisdicción provincial actualiza su tarifa. “A partir de ese momento, se aplica el procedimiento establecido por la Disposición 2 del 3 de abril de 2025 de la Subsecretaria de Transporte Automotor”.