La Junta Federal de jueces respaldó a Karina Andrade ante las denuncias del gobierno de Javier Milei

El gobierno de Javier Milei anunció que denunciará penalmente a Karina Andrade, la jueza que ordenó la liberación de los detenidos en la marcha de los jubilados en el Congreso por falta de pruebas. La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.) emitió un comunicado en respaldo de su accionar y en contra de un juicio político.

Según contextualizó la junta federal, «ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade», y en el «marco de una causa judicial», reiteraron que el «juicio político no es la vía constitucional» para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales.

En este sentido, recalcaron que su utilización representa «una grave intromisión en la independencia judicial».

Además, sostuvieron que, en la «realidad contemporánea», los principios y preceptos constitucionales no implican un «privilegio para los jueces», sino que es más un beneficio para los ciudadanos, «importando más que un derecho fundamental, en realidad, una garantía institucional».

Por último, exigieron que el debate sobre las resoluciones judiciales se mantenga «dentro de la órbita institucional».

“La decisión no fue judicial, fue política. Fue deliberadamente funcional para que se sostengan todos los hechos ocurridos. Es una juez que no miró la Ley. No solo es negligente, sino deliberadamente funcional a la sedición y al delito del atentado al orden constitucional», apuntó a La Nación el director de legales del ministerio de Bullrich, el abogado Fernando Soto.

Tras los cuestionamientos de índole público, el gobierno presentará la denuncia formal este lunes 17 de marzo contra la jueza.

Qué dijo Karina Andrade ante el cuestionamiento del gobierno

En principio, la jueza argumentó que la liberación se debió a que las autoridades no aportaron información sobre los motivos de los arrestos.

“A medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa”, indicó y añadió que «se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención».

Asimismo, desde la fiscalía nunca mencionaron que las personas detenidas estén imputadas por delitos tales como portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos.

«Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”, acotó.