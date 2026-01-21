La Libertad Avanza de Río Negro busca conformar su junta electoral y el tribunal de disciplina

Una de las últimas reuniones de los referentes del partido en Viedma, al comienzo de la semana.

La Libertad Avanza (LLA) de Río Negro se reunirá en forma virtual el próximo domingo para avanzar en la conformación de junta electoral y el tribunal de disciplina.

Según un edicto, la decisión se tomó ante «la omisión de convocatoria por parte de la Presidencia». Cabe recordar que el partido sigue presidido por la diputada nacional Lorena Villaverde, aunque no son pocas las voces que reclaman que se aparte de esa función luego del escándalo que devino en el rechazo de su pliego de ingreso a la cámara de Senadores nacional.

El edicto fue firmado por los miembros titulares del Consejo Provincial del Partido en la provincia que representan la mayoría estatutaria «conforme a la Carta Orgánica y Ley 23.298» e implica una convocatoria para el 25 de enero de 2026 a las 11, en modalidad virtual mediante plataforma Zoom.

El orden del día para esa reunión tendrá como puntos principales la rescisión del contrato de alquiler del inmueble en Roca 1199, 1º Piso, de Roca.

También se abordará la designación de integrantes de Junta Electoral, Tribunal de Disciplina y Comisión Revisora de Cuentas.

Se definirá además la designación de aceptantes de afiliación ante la Justicia Electoral, que implica el proceso formal donde un partido político selecciona las personas autorizadas para certificar y validar las fichas de nuevos afiliados, asegurando ante la Justicia Electoral (Cámara Nacional Electoral) que las afiliaciones son legítimas.

Los consejeros titulares firmantes son Eliana Medveden, Leonela Andreoli, el senador nacional Enzo Fullone, Lilian Torres y el legislador provincial César Domínguez.

El partido oficialista en Río Negro se encuentra actualmente en un proceso de reorganización tras las elecciones legislativas de finales de octubre.

Tanto el senador Fullone como el vicepresidente y apoderado de los libertarios, el viedmense Damián Torres, remarcaron la necesidad de sumar afiliaciones y abrir el partido para sumar sectores afines al presidente Javier Milei en la provincia.

En la alianza más amplia que esperan conformar en la carrera por la provincia hacia 2027, también deberán definir los roles y candidaturas con partidos como Creo Río Negro, de Aníbal Tortoriello, el PRO de Juan Martín y Primero Río Negro, de Ariel Rivero.