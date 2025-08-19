La mayoría de los 19 candidatos con cargos públicos en Río Negro podrán seguir en sus funciones

El ministro Muena debe “renunciar” esta semana y la secretaria Confini lo hará a mediados de septiembre.

Entre las siete propuestas electorales para octubre, figuran 19 candidatos que ocupan actualmente cargos públicos primordiales. Algunos -exigidos por las normas- abandonarán esas funciones, pero la mayoría continuará con las mismas, salvo aquellos que opten por corrimientos personales.

Suman 56 postulantes en Río Negro al Senado y a Diputados. Entre los que revisten en la función pública, 19 tienen puestos importantes.

En las nóminas presentadas en la Justicia Electoral Federal figuran tres diputados, seis legisladores, dos miembros del Gabinete provincial, un delegado nacional, cuatro jefes comunales y tres concejales.

En principio, solo cuatro o cinco se apartarán -momentáneamente- de sus cargos.

La Constitución Provincial -según su artículo N° 188- prohíbe las postulaciones de los ministros. Indica que “no pueden aceptar candidaturas a cargos municipales, provinciales o nacionales”.

Esta situación obligará a Juan Pablo Muena a la salida -por lo menos, temporaria- de la jefatura de la cartera de Desarrollo Humano.

El intendente Leineker planteará su situación al Concejo de Conesa mientras que Marks y Soria no requieren licencias. Foto: Marcelo Ochoa

La oficialización de las candidaturas está prevista para esta semana, por lo cual, esa dimisión es inminente. Será, en los hechos, una salida transitoria; entonces no habrá reemplazo, dejando la “firma” a su par de Gobierno y Turismo. Se estima que la tarea operativa recaerá en el secretario Andrés Fredes.

Andrea Confini es secretaria de Estado de Energía, integrante del Gabinete y con rango ministerial. Aun así, la situación es interpretativa porque no está especificado en texto constitucional.

La funcionaria adelantó que presentará su renuncia después del 16 de septiembre, es decir, luego de la realización de la Audiencia Pública por el segundo buque de licuefacción de gas natural licuado (GNL) en el Golfo San Matías.

Hay parlamentarios en cinco listas y suman nueve. No tienen exigencias de licencias para la campaña, que se iniciará el 27 de agosto.

Los nueve parlamentarios inscriptos no tienen exigencias condicionales por sus postulaciones. Son tres diputados nacionales: Martín Soria en la lista de Fuerza Patria; y Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello en La Libertad Avanza.

Los legisladores candidatos son seis: Facundo López por la coalición del oficialismo provincial; Ana Marks por la alianza peronista antimileista; Juan Martín, Juan Murillo y Martina Lacour en el PRO, y Yolanda Mansilla por Primero Río Negro.

Enzo Fullone es el delegado del Distrito de Vialidad Nacional en Río Negro y tampoco existiría marco legal.

Por su parte, hay disparidades legales para las siete autoridades municipales que aparecerán en la Boleta Única de Papel del 26 de octubre: cuatro intendentes y tres ediles.

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano deberá tomar licencias cuando se inicie la campaña: el 27 de agosto. Foto: Gentileza.

El jefe comunal de El Bolsón, Bruno Pogliano -que figura en la propuesta de la alianza oficialista- debe tomarse licencia a partir del inicio de la campaña electoral, según su Carta Orgánica. Eso ocurrirá el próximo 27 de agosto y lo reemplazará el presidente del Concejo, Agustín Guasco.

Mabel Yahuar, de Los Menucos, y el radical Miguel Evans, de Guardia Mitre, ambos también en la nómina oficial, pueden seguir en funciones porque sus textos normativos no establecen condiciones.

El peronista Héctor Leineker, que figura en la plantilla al Senado de Fuerza Patria, explicó que su situación será analizada por el Concejo Deliberante.

La concejal arista y reginense Eugenia Paillapi, de Juntos, deberá requerir su licencia -según el artículo 67 de la Carta Orgánica de Regina- que deberá “hacerse efectiva 45 días antes de la elección”, por lo cual, su distanciamiento deberá cumplirse en el inicio de septiembre.

Sus pares barilochenses, Leandro Costa Bruten y Facundo Villalba, de Fuerza Patria y de Primero Río Negro, podrán seguir con sus funciones en el Concejo Deliberante andino.