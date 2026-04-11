La muerte de un nene de 4 años vuelve a poner bajo la lupa a la Justicia de Chubut

A Pablo José Pérez lo conocía sólo su entorno familiar y quienes compartían con él las tareas diarias en el juzgado de Familia de Comodoro Rivadavia. Pero Pablo José Pérez perdió el anonimato público y el bajo perfil que cultivaba el lunes 6 de abril cuando la muerte de Ángel Nicolás Pérez, un nene de 4 años, comenzó a golpear las puertas y el corazón de los habitantes de la ciudad. Y no fue mucho el tiempo que pasó hasta que todo el país comenzaría a gritar “todos con Ángel”.

La justicia vuelve a estar en el centro de la polémica en Chubut como tantas otras veces en los últimos tiempos. Pero este es un centro distinto: hay una criatura muerta en un intrincado caso de violencia intrafamiliar, disputas por la tenencia, maltrato y acusaciones mutuas. Eso que ahora convierte a Ángel en una víctima central después de su muerte, también lo convirtió durante su vida.

El juez Pérez es el que, después de recibir un informe del equipo multidisciplinario de su juzgado resolvió devolver la tenencia del chico a su madre biológica Mariela Altamirano de sólo 28 años y quien había dejado al nene apenas nació para radicarse por un tiempo en Córdoba. Por ese informe, cuyos detalles aún no se conocen, también está en las bocas de los gritos callejeros la psicóloga Jennifer Grisel Leiva con experiencia en el abordaje de casos dentro del sistema de protección de la niñez, integrante del equipo que aconsejó la “revinculación” de Ángel con su madre biológica.

Mientras Mariela Altamirano vivió en Córdoba, el chico estuvo al cuidado de su padre Luis López y su pareja Lorena Andrade, de 34 años, quien se define como “madre de crianza” del chico.

Ángel llegó al hospital de la ciudad llevado en los brazos de su madre casi sin respirar en el atardecer del domingo de Pascua. Pocas horas después murió de un paro cardiorrespiratorio. Se esperaba la autopsia para conocer las causas de la muerte, pero las pericias preliminares desataron la ira: tenía golpes en la cabeza.

Y fue cuando emergió la historia gris que rodeó a Ángel los cuatro años que pudo sobrevivir. Su padre que lloró desconsoladamente en el sepelio y pidió justicia tenía varias denuncias por violencia de género de parte de su pareja que ahora, lo defiendo de rajatablas. También, en alguna de esas presentaciones en la comisaría más cercana había expresado los problemas que López tenía con el alcohol: esto es, más de una vez llegaba ebrio a la casa.

Se supo que la madre biológica tenía antecedentes por maltrato y por eso la justicia le había quitado la tenencia de otro hijo que tiene 7 años y vive con su padre en Corrientes. El hombre ya se habría comunicado con los fiscales del caso.

Pese a este antecedente, Pérez le devolvió la tenencia a la madre biológica en noviembre de 2025 por tres meses. Aún no está claro porque el período se prolongó. El hecho de estar bajo su cuidado el domingo que precedió al fatal desenlace, la convierte en la principal sospechosa de haber provocado, de alguna manera, la muerte del nene. La hipótesis respecto a que los golpes en la cabeza pudieron ser accidentales figura en la última línea de las pistas que sigue la justicia.

Los antecedentes no le juegan muy a favor a Mariela Altamirano y tampoco a su pareja Maicol González a quien, según el testimonio de algunos vecinos, “el nene le molestaba”.

La muerte de Ángel Nicolás Pérez llegó hasta las entrañas del gobierno y fue el gobernador Ignacio Torres quien dio su opinión, aunque esta vez fue cauto y no arremetió contra la justicia como en otras oportunidades. Calificó el caso como «tremendo» y, aunque pidió prudencia a la espera de los peritajes finales, reconoció que, si la Justicia tuvo falencias, «eso va a salir a la luz». El mandatario señaló que se investigará si hubo desatención a denuncias previas de violencia intrafamiliar.

Miles de personas marcharon por las calles de Comodoro Rivadavia este viernes exigiendo justicia. Ya está en marcha el pedido de un jury contra el juez Pablo Pérez y de renuncia a su cargo de la psicóloga Jenniifer Leiva. Habrá otra marcha esta semana hacia el juzgado y dicen, también habrá cortes de ruta.

El caso se filtró tanto en la justicia como en la política. Volvió el grito de “que se vayan todos” cuando la multitudinaria marcha del viernes pasó por el edificio municipal.

La gente de Comodoro Rivadavia viene de varias pesadillas y de algunas aún no pudo despertar. En menos de seis meses, desaparecieron los jubilados Juana Morales y Pedro Kreder cuando iban a pasar un par de días de distracción en una camioneta. La camioneta apareció, pero ellos no. El 13 de enero Valeria Schwab fue violada y asesinada frente a la costanera en un hecho que todavía no fue del todo esclarecido. Tenía 38 años. Un cerro llamado Hermitte y donde se habían construido algunos barrios se derrumbó en la madrugada del 18 de enero. Afectó dos sectores y cientos de familias quedaron sin techo. Era un lugar con antecedentes sísmicos donde todos los estudios previos aconsejaban no construir. La política hizo el resto, buscando réditos.

Hoy Comodoro se desangra buscando los motivos de la muerte de un nene de 4 años sometido durante su corta existencia a vivir entre la violencia y la intolerancia. Una pelea intrafamiliar con un final predecible.

Y la justicia. Siempre la justicia. A la que al parecer no le alcanza con tener una sola venda en los ojos.