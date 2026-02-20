La provincia continuará el hospital norpatagónico con presupuesto provincial, dijo Rolando Figueroa

«Este año vamos a retomar el hospital norpatagónico, pero con fondos propios», aseguró el gobernador Rolando Figueroa. Fue esta semana, durante una recorrida de obra que se llevó a cabo en la zona del Polo Científico Tecnológico y como parte de una rueda de prensa. El mandatario informó que en reuniones con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se busca la continuidad de rutas y conexiones viales.

Figueroa no aportó detalles de qué inversión está en condiciones de destinar a la obra sanitaria de mayor envergadura que está en ejecución en las inmediaciones de la autovía norte, en la zona de meseta de Neuquén capital. «Lo vamos a ir realizando en función de las necesidades que va teniendo Salud», dijo.

Agregó que «hemos focalizado en generar distintos nodos de atención para que en cada uno de los barrios podamos tener esa atención mayor, con más horarios para que no toda la demanda termine llegando a los grandes hospitales», explicó.

Enfatizó que «en ese rediseño de la política sanitaria, hemos ejecutado en estos años 14.000 metros cuadrados de hospitales, que es importante: hemos inaugurado el hospital de Rincón de los Sauces, Mariano Moreno, Buta Ranquil la vamos a inaugurar en los próximos días, como tambioén varios centros sanitarios como el de El Chocón, el que se desarrolla en el barrio Don Bosco (de Neuquén capital) y otros más».

La reactivación de la obra del hospital Norpatagónico integraba la agenda de pendientes con el gobierno nacional, fue entonces que Figueroa sorprendió con la definición de que será la provincia de Neuquén la que continúe con la ejecución de esas obra. «Creemos que va a ser en el transcurso del año y vamos a ver en función de cómo se van ejecutando las políticas públicas; de qué manera va evolucionando la macroeconomía y sobre todo, del valor del barril del petróleo -algo de lo que somos dependientes- y también de la cotización del dólar«, respondió.

El diálogo con Caputo por las rutas de Neuquén

Sobre la circunvalación en Villa La Angostura, Figueroa aseguró que el gobierno llegó a un acuerdo con los pobladores en una zona de conflicto. «Siempre creemos que hay que evitar el conflicto y la violencia, con lo cual el diálogo siempre ha sido el camino. Una vez que nosotros establecimos el diálogo, ahora estamos tratando que Nación pueda darnos fecha de inicio de esa obra, recordemos que es una obra nacional, así que es muy importante».

La megaobra de la Ruta de Circunvalación está ejecutada en un 83 por ciento según información que dio a conocer la empresa Conevial, que realiza tareas menores de mantenimiento en la zona.

En el proyecto de presupuesto 2026, que el Gobierno nacional envió al Congreso de la Nación hay una partida de 3.609 millones de pesos en el ítem «reparación y construcción de puentes y alcantarillas. Esos fondos permitirán retomar los trabajos.

La continuidad de la obra prevé también la autorización de un puente sobre la avenida Antriao, por donde cruza la traza y todas las tareas relacionadas, como los muros de contención. El puente es imprescindible para continuar con la recta final de la Circunvalación, que tiene una longitud de 6,1 kilómetros.

«Estamos trabajando en el traspaso de otras rutas, nosortros solicitamos la ruta 242, que es la de Paso Internacional Pino Hachado, cerca de Las Lajas, en la intersección con la ruta 40″, detalló Figueroa. Agregó que para el gobierno es importante esa vía, al igual que la ruta 22, en el ingreso de la provincia desde Rïo Negro hasta Senillosa. «Estamos avanzando en las gestiones. El ministro Caputo nos dijo que sí, que era probable que la concretemos en corto plazo«, definió.