La rebaja de Ganancias, uno de los escollos en la reforma laboral: Patricia Bullrich busca destrabarlo

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, continuó las negociaciones con legisladores dialoguistas para aprobar la reforma laboral pero aún falta acordar puntos claves como el paquete fiscal.

Este miércoles habrá a las 14 una reunión de Labor Parlamentaria para definir los aspectos de la sesión de este miércoles.

Rebaja de ganancias, el punto con escollo por la reforma laboral

Si bien la presidenta del bloque oficialista, Bullrich no quiso dar precisiones sobre el estado de las negociaciones con los senadores dialoguistas, fuentes parlamentarias señalaron que la rebaja de ganancias corre peligro si el oficialismo no logra alcanzar un acuerdo con los gobernadores.

Fuentes parlamentarias señalaron que Bullrich hará un informe en la mesa política sobre cuáles fueron los avances en las conversaciones con los bloques dialoguistas y cuáles son los puntos que corren riesgo de no tener los votos necesarios.

Tras tres horas de reunión, Bullrich evitó dar definiciones sobre los avances en estas gestiones al señalar que “recién los dará a conocer el miércoles” y aclaró que “estamos todavía terminando el debate, pero como tenemos un acuerdo grande y vamos a lograr mantener ese acuerdo”.

“Nosotros tenemos un acuerdo muy sólido, pero queremos darlo a conocer el miércoles. Hemos tomado esa decisión, nos mantenemos firmes en eso, así que el miércoles se van a enterar cuáles son esos cambios”,

Por su parte, el senador radical Eduardo Vischi, quien habló con los periodistas junto a la senadora oficialista, señaló que “acá acá el foco está en la ley laboral, yo creo que eso es lo importante y eso es lo que estamos debatiendo y es lo que la Argentina hace muchos años, décadas que quiere sacar y nunca se puede lograr”.

Labor Parlamentaria por la reforma laboral

La actividad de mañana no solo estará monopolizada en cerrar los acuerdos sino en la reunión de Labor Parlamentaria se realizará a las 14, y se estima que tendrá momentos tensos por el esquema de la sesión entre el oficialismo y el peronismo, según reconocieron fuentes parlamentarias citadas por Noticias Argentinas.,

También señalaron que la vicepresidenta Victoria Villarruel está molesta con Bullrich por no haber sido invitado a las reuniones entre el oficialismo y los bloques, aunque hoy estuvo presente el secretario parlamentario Agustín Gustinian.

AsistIeron a la reunión en el despacho del senador radical Eduardo Vischi los legisladores del del Frente Renovador de Concordia Carlos Arce; del PRO, Martín Goerling, de Provincias Unidas Carlos “Camau” Espínola; de Despierta Chubut Edith Terenci; de Independencia Beatriz Avila y de Primero Los Salteños Flavia Royón

Impuestos y reforma laboral

Uno de los puntos centrales del capítulo fiscal es la rebaja del Impuesto a las ganancias para las grandes empresas del 35% al 31,4% del 31 al 27 para las medianas empresas, que es rechazado por los gobernadores por el impacto que tendrá en sus arcas en el 2027 de casi dos billones de pesos..

Un vocero dijo a NA que se “están analizando varias alternativas pero que si no están los votos se eliminará ese punto y se buscará tratarlo en una ley aparte”

.El capítulo fiscal también contempla la eliminación de impuestos internos y la creación de un Régimen de Inversiones para medianas empresas, que contempla la amortización acelerada ganancias.

Reforma laboral: FAL y otros puntos

Otro punto puesto en la mesa de discusiones es si el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se solventará con el 3% de los aportes que los empresarios destinan a ANSES, podrá ser utilizado por las pymes para financiar los despidos como pide la UCR

En cambio, sí hay acuerdo con otros puntos del proyecto para poner un tope de un sueldo por año, que no podrá superar tres veces el salario promedio y que se podrá pagar hasta en 12 cuotas en las empresas grandes y de 18 cuotas en las pymes, con una actualización por índice inflacionario más 3% anual, no por tasas judiciales.

Cajas sindicales y bancos

Otro punto de discusión es si se mantienen que los aportes de los trabajadores pasarán a ser voluntarios lo que es rechazado por el sindicalismo porque sostiene que va a mermar la cantidad de afiliados, y si se eliminarán aquellas contribuciones de empresas a los gremios o cámaras empresarias.

También deben definir si los sueldos solo los pagará una entidad bancaria o se ampliará a las billeteras virtuales, lo cual es rechazado por todas las cámaras bancarias

Noticias Argentinas