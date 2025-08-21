Mónica Silva acompañó la ley de emergencia sanitaria pediátrica en el Senado

La senadora rionegrina Mónica Silva, representante de Juntos Somos Río Negro (JSRN), votó a favor de la ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un año.

La iniciativa, que había llegado con media sanción de Diputados, fue impulsada tras el dictamen firmado este miércoles por la oposición y obtuvo respaldo en el plenario de las comisiones de Salud, de Población y de Presupuesto del Senado.

Qué dijo Mónica Silva sobre la ley de emergencia sanitaria pediátrica y las residencias nacionales

Silva destacó la importancia de mantener una “mirada federal sobre la atención médica de calidad que brinda el Hospital Garrahan para los niños de todo el país”. En ese sentido, señaló que solo en lo que va del año el hospital atendió a pacientes de 15 localidades de Río Negro en procedimientos de alta complejidad como trasplantes, cirugías cardiovasculares, oftalmológicas y tratamientos de enfermedades poco frecuentes.

“Creo que es importante el acompañamiento, no hay modo de no acompañar esta Ley”, expresó la legisladora, quien remarcó que, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud provincial, 74 niños rionegrinos requirieron internación en el Garrahan y todos los casos se complementaron con un seguimiento prolongado.

Mónica Silva, senadora rionegrina por JSRN.

La exministra de educación también subrayó que la norma no solo implica una respuesta presupuestaria a la situación del Garrahan, sino que contempla la problemática de los residentes médicos: “Es un llamado de atención. Este proyecto de ley implica no solo la emergencia presupuestaria, sino también atender las demandas de quienes sostienen gran parte del sistema de salud”.

En su intervención durante la sesión ordinaria, la senadora recordó que el derecho a la salud de la niñez está protegido desde 1989 por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fue refrendada por una ley del Congreso en 2005.