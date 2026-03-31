La UIA cuestiona la suspensión judicial de la reforma laboral y advierte por el impacto en la seguridad jurídica

La UIA llama a preservar la vigencia de la Ley de Modernización Laboral.

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su preocupación por la suspensión cautelar de 82 artículos de la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral, una norma que había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación.

A través de un comunicado, la entidad empresaria señaló que el respeto por la división de poderes y por las leyes sancionadas democráticamente constituye un pilar central para la seguridad jurídica y el funcionamiento de la economía. En ese sentido, advirtió que la suspensión de los efectos de una ley debería ser una medida excepcional dentro del orden jurídico.

“La suspensión de sus efectos o la declaración de inconstitucionalidad deben ser el último recurso y no el primero como ha sucedido en este caso”, planteó la UIA, al cuestionar la decisión judicial.

Desde la organización también remarcaron la necesidad de contar con reglas claras, previsibles y estables que incentiven la inversión, el empleo formal y la competitividad. Según indicaron, la incertidumbre normativa afecta el clima de negocios y posterga decisiones productivas clave para el desarrollo económico.

Finalmente, la UIA subrayó la importancia de garantizar la plena vigencia de marcos legales orientados a modernizar el sistema laboral y acompañar el crecimiento del país, en un contexto donde el sector productivo reclama mayor previsibilidad para sostener la actividad.