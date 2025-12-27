Hacienda informó a la Legislatura cómo Río Negro cierra el 2025 y la deuda con proveedores

El ministro Gabril Sánchez concurrió a la Legislatura para informar de los instrumentos financieros, y luego, del presupuesto del 2026. Foto: Marcelo Ochoa.

El gobierno provincial respondió a la Legislatura en relación a los créditos obtenidos y el cuadro financiero de la Provincia en el cierre del 2025.

En su nota, Hacienda detalla qué préstamos fueron efectivamente formalizados en el año y, además, indica que las “obligaciones pendientes de pago” -especialmente con proveedores- rondan los 15.000 millones de pesos (la suma equivale a un 10% de la masa salarial total de un mes).

La cartera liderada por el ministro Gabriel Sánchez consigna dos créditos obtenidos del banco Patagonia, totalizando 74.000 millones de pesos, y los financiamientos internacionales, especialmente el programa de 140 millones de dólares del CAF para infraestructura.

Hacienda respondió a un pedido de la legisladora del PRO, Gabriela Picotti (que anunció su salida de esa bancada), con la firma de los otros miembros del bloque.

Los requerimientos se concentran en el presupuesto del 2025 y sus pedidos de autorizaciones de endeudamiento. Por caso, se consigna el convenio con el Fondo Fiduciario Federal por 34.700 millones para la repavimentación de las Rutas Provinciales N° 6 y 8, que permitieron el comienzo de esas ejecuciones.

Después, la cartera de Sánchez aclara que no existió la emisión de “instrumentos de deuda” para obras de infraestructura (previsto en el artículo 49 del presupuesto, ley 5769); tampoco se colocaron “bonos y títulos” proyectados (artículo 51).

Además, se informa que no existieron avances con el programa en favor del DPA por 23.000 millones de pesos (artículo 52), ni tampoco en el financiamiento programado por 60 millones de dólares, destinados al Prosap del BID (artículo 54).

Contó que en el 2025 no se obtuvo “el financiamiento por 30 millones de euros por el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos -“GIRSU Alto Valle”-, a través de la Agencia Francesa de Desarrollo” (artículo 57).

El ministerio detalla el pago mensual por los días de descubiertos en las cuentas oficiales en el Banco Patagonia. El total a noviembre llegó a los 5.000 millones.

Describe el uso de la autorización para la realización de operaciones crediticias y consigna que Río Negro formalizó dos créditos con el banco Patagonia.

El primero se concretó en febrero por 24.000 millones, con un plazo de 180 días y, luego, en septiembre, se obtuvo otro por 50.000 millones, por un año. Figura un leasing con el agente financiero por 7.500 millones para la adquisición de ambulancias y camionetas.

Se destaca el avance del préstamo de 140 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para “financiar el Programa de Competitividad y Desarrollo Territorial de la Provincia de Río Negro”.

En respuesta a las consultas del PRO, la cartera precisa que las “disponibilidades de cajas y bancos” al 30 de septiembre se disponía de 15.037 millones y se detallan “obligaciones pendientes de pago” que rondan los 15.000 millones.

Incluye un cuadro de esos pasivos con un “gran total” de 14.933 millones, discriminando que unos 10.006 millones corresponden a proveedores y, entre otros, 4.251 millones por contratos de obras públicas. Se agregan además otros 617 millones por juicios y convenios.

La contestación ministerial estima que el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) tendrá al cierre del ejercicio una disponibilidad de unos 9.194 millones y, además, repasa cuáles fueron los montos máximos de descubiertos por mes. El mayor fue en octubre con 72.911 millones y se cita que en noviembre ascendió a los 46.294 millones.

El total de intereses abonados al Banco Patagonia al 30 de noviembre totalizaron los 5.028 millones de pesos.