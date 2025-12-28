Los fondos del presupuesto de obras en Río Negro y cómo es el reparto entre los municipios

El financiamiento del banco de América Latina (CAF) comprende el 30% de las obras proyectadas.

Las previsiones para las construcciones del Estado rionegrino en el 2026 totalizan unos 278.000 millones. Casi la mitad se corresponde con programas de financiamiento, esencialmente del banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Otro 28% se sostiene en fondos de Rentas Generales, a partir de disponibilidades del bono abonado este año por las petroleras por el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

El restante 22% surge de montos de los “recursos específicos”, especialmente de transferencias nacionales, y se concentra en los envíos del Fonavi.

Las mayores obras en Río Negro del próximo año se vinculan con el préstamo del CAF, con un total de 140 millones de dólares, y el aporte del bono VMOS, que sumó 60 millones de dólares. Igualmente, ambas asignaciones no se aplican totalmente en el 2026.

La nómina financiada por el CAF en el 2026 suma 12 “obras estratégicas en agua, saneamiento, cultura e infraestructura vial”, indica el texto de elevación del presupuesto. Todas fueron incluidas, con diferentes porcentajes de ejecuciones, y los proyectos por ese banco en el año ascienden a unos 81.700 millones (casi el 30% del total del presupuesto). La parte programada representa unos 60 millones de dólares del crédito de 140 millones, es decir, un 43% del financiamiento.

El oficialismo presentó el presupuesto y su plan de obras en el Plenario de Comisiones. Foto: M. Ochoa.

Por el contrario, un porcentaje del bono ya fue utilizado en el 2025. La Provincia consignó el uso de unos 11.000 millones en una docena de construcciones; mientras que para su continuidad, más otras obras, se prevé desembolsar otros 30.000 millones durante este año en una quincena de ejecuciones.

El reparto entre los municipios generó nuevamente un tironeo que se advirtió en la Legislatura cuando los bloques peronistas trasladaron las quejas de sus jefes comunales por sus bajas partidas. La oposición denunció discriminación y el gobierno argumentó que no se formalizaron peticiones.

Al final, hubo entendimiento porque el oficialismo recepcionó esas quejas y el peronismo apoyó -en general- el presupuesto. La administración provincial incluyó a Godoy (no figuraba en la nómina inicial y se cargó una partida parcial para el Centro Administrativo) y sumó obras para Cervantes (gas natural), Lamarque y Conesa (ambos con servicios para lotes). También se agregaron partidas para Campo Grande (servicios en lotes), El Bolsón (extensión de red de gas) y Bariloche (Terminal).

El oficialismo aceptó reclamos de intendentes del PJ porque tenían partidas bajas. Agregó montos para Godoy, Cervantes, Lamarque y Conesa.

Al evaluar la distribución, Viedma lidera con 27.311 millones (un 10% del total), con 8.300 millones para servicios en lotes y, entre otros, 3.400 millones para iniciar la refacción del Centro Cultural y unos 3.000 millones para el mejoramiento del sistema de riego.

Con 21.635 millones, Sierra Grande aparece segunda por las obras previstas frente a las demandas que anticipan las inversiones petroleras. Así figuran el inicio del hospital (8.000 millones), obras escolares (4.000 millones) y mejoramiento del servicio de agua (3.900 millones).

El número de obras $ 278.021 Millones es la previsión incorporada por el gobierno provincial para construcciones en el 2026 por parte del Estado de Río Negro.

Cipolletti figura tercero, con 20.914 millones. La mayor partida pertenece al Poder Judicial, con 6.400 millones y está destinada a la finalizar su Ciudad Judicial. Existen, además, 3.800 millones para redes en lotes, 3.600 millones para “drenaje urbano” y unos 2.200 millones en construcciones escolares.

Las partidas de El Bolsón llegan a 19.058 millones y se monopolizan en el plan director de desagües cloacales, de unos 12.261 millones, y es financiado por el CAF.

Para Bariloche se presupuestaron 15.467 millones, que incluyen 4.200 millones para la ruta al aeropuerto, 3.500 millones para continuar con la Terminal de Ómnibus y, entre otras menores, unos 3.200 millones para mejoramientos de edificios escolares.

Viedma lidera el ranking con 8.300 millones en servicios para lotes, 3.400 millones en la refacción del Centro Cultural y otros 3.000 para sistema de riego.

Roca dispone de un poco menos de 7.000 millones, con una partida del bono de VMOS por 3.000 millones para “edificios escolares”.

En el ranking, después, aparecen Río Colorado y Dina Huapi. Ambas previsiones están engrosadas por el financiamiento del CAF del plan director de cloacas en el primero, con 4.165 millones, y de su similar de agua potable en el segundo, con 4.477 millones.

Luego, se presentan Villa Regina y Campo Grande. En el monto reginense se destacan 2.500 millones de ampliación de la red de desagües cloacales, mientras que en el presupuesto de la segunda se destaca la reconstrucción de la ruta 69, con unos 2.499 millones, que proviene del bono VMOS.

Esa disponibilidad petrolera también aporta a la asignación de Sierra Colorada, que suma cerca de 4.400 millones, concentrada en unos 3.500 millones para un nuevo hospital de la localidad.