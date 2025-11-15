Las expectativas que tiene el Gobierno para aprobar el Presupuesto 2026: qué proyectan en el Congreso

El gobierno de Javier Milei se muestra optimista respecto a la aprobación del Presupuesto 2026 durante las próximas sesiones extraordinarias en el Congreso. A través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Interior, Diego Santilli, el Ejecutivo busca el respaldo de los bloques legislativos «dialoguistas» y de las provincias, que han planteado sus propias demandas en las reuniones previas.

Las provincias coinciden en la importancia de que se sancione la ley y a cambio exigen el aval del Estado Nacional para acceder a créditos internacionales y una mayor asignación de fondos.

Desde la Casa Rosada, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, confirmó a Infobae la predisposición a modificar el texto original del proyecto, exceptuando únicamente los puntos relacionados con la asistencia social, la seguridad, la defensa y la reducción del tamaño del Estado.

“Hemos tenido acuerdos y desacuerdos, pero funcionó de buena manera y el diálogo está bien para llegar a tener antes de fin de año una ley de Presupuesto aprobada, respetando el equilibrio fiscal como condición sine qua non“, detalló.

El pedido de las provincias

Entre los reclamos centrales, varios mandatarios provinciales solicitaron a Santilli y a Adorni que requieren los avales necesarios para contraer créditos con organismos internacionales, algo que -en principio- no representaría un costo directo para el Tesoro nacional. Incluso, se explora la posibilidad de transferir cupos de endeudamiento no utilizados entre jurisdicciones.

Otro punto de negociación crucial es la inclusión de la Ley de Glaciares en el temario de sesiones extraordinarias. Esta iniciativa, confirmada por el presidente Milei, busca devolver a las provincias la potestad para determinar sus propias zonas periglaciares, algo que fue pedido por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Asimismo, las provincias insisten en retomar la discusión sobre la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.

En junio, fracasó la iniciativa en la Cámara de Diputados para modificar r la distribución de este gravamen, del cual solo un 10,40% llega actualmente a las jurisdicciones provinciales.

Santilli en Neuquén: «El camino de la reforma laboral es la modernización del convenio petrolero de Pereyra»

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, aterrizó en Neuquén a primera hora para reunirse con el gobernador Rolando Figueroa y trazar una agenda de consensos. Se encuentra con el mandatario neuquino en la Residencia Oficial de la Costa y durante la mañana mantuvo reuniones con la dirigencia de La Libertad Avanza.

El eje central de su visita y de la «agenda nacional» que expuso ante el gobernador es la necesidad imperiosa de una modernización laboral que ataque la informalidad.

Al trazar el camino a seguir, Santilli puso en valor el acuerdo paritario que flexibilizó el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de los petroleros, impulsado por el entonces secretario general, Guillermo Pereyra, durante el gobierno de Mauricio Macri.

«No es lo mismo la productividad de Vaca Muerta que la productividad del noroeste. A mí me tocó trabajar con [Guillermo] Pereyra acá, se hizo una reforma muy importante por lo que Vaca Muerta creció… La modernización laboral de convenio colectivo de petroleros con Pereyra, eso le permitió expandirse y multiplicar la cantidad de trabajadores a un segmento que la inversión vino y se desarrolló. Ese es el camino, hacia ahí apunta la modernización laboral», manifestó.

Esta adenda al CCT fue crucial, ya que estableció la reorganización de turnos en los pozos, la reducción de trabajadores por equipo, la continuidad de la labor con vientos de hasta 60 km/h en altura y la eliminación de las «horas taxi» (el pago del tiempo de traslado desde el domicilio al yacimiento). Las petroleras calcularon que con esos cambios lograron reducir el costo laboral entre un 30% y un 40%.

El ministro enfatizó que la reforma no busca quitar derechos a los 6 millones de trabajadores formales, sino integrar a los más de 9 millones de argentinos que hoy están en la informalidad: «Más de la mitad de la fuerza laboral argentina, está en la informalidad. Tiene cero derechos. No tiene una vacación, no tiene una jubilación futura».

Santilli argumentó que la informalidad de los trabajadores es lo que quiebra el sistema previsional: «Si vos ingresás a los informales a la formalidad, aumenta la jubilación automáticamente».