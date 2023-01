Lavín busca sellar la alianza con JSRN de cara a las elecciones 2023 en Fernández Oro

El actual intendente, Mariano Lavín en diálogo con RÍO NEGRO realizó una evaluación de su gestión y explicó cuáles son sus aspiraciones en la campaña electoral del oficialismo provincial en Juntos Somos Rio Negro (JSRN), partido conducido por el senador Alberto Weretilneck.

El intendente, Mariano Lavín manifestó que desde 2015 el partido local Todos Somos Oro y Juntos Somos Río Negro comparten el gobierno local, y que durante la nueva propuesta que surgió en 2019 “la gente acompañó en la elección el trabajo en conjunto con la provincia”, tanto inicialmente con Alberto Weretilneck como gobernador y actualmente con la gobernadora Arabela Carreras han generado un trabajo en conjunto que ha brindado respuestas y soluciones para la ciudad.

Aseguró que la prioridad siempre ha sido Fernández Oro, incluso sobre cualquier bandera partidaria que puedan tener los integrantes, pero “nos sentimos identificados con JSRN, un partido que prioriza las necesidades de la provincia de cualquier grieta nacional que se antepone a los intereses de los rionegrinos”.

Además, expresó que existe la posibilidad de que el municipio se adhiera al decreto provincial del 16 de abril. “Nos inclinamos por ir en la misma fecha de la provincia, pero eso va depender también de que estén dadas las condiciones para llevar adelante las elecciones de abril”, indicó.



¿Futuro legislador de JSRN?

El mandatario se refirió a sus aspiraciones políticas y expresó que su deseo es formar parte del equipo provincial. “En lo personal ya he expresado mi intención de ser parte del próximo equipo como legislador, llevando una representatividad que hoy Fernández Oro no tiene entre los legisladores. Esto es una expresión de deseo, obviamente estamos hablando de la conformación de un proyecto colectivo para conducir la provincia durante los próximos cuatro años que queda sujeto al armado provincial que propondrá Alberto Weretilneck. No me cabe ninguna duda que va ser electo nuevamente como gobernador”, expresó Lavín.

El candidato de Todos Somos Oro

Lavín explicó que inicialmente la lista a precandidatos a la intendencia estaba conformada por cuatro postulantes, pero luego en una asamblea se decidió que Gustavo Amatti sea el precandidato oficial de Todos Somos Oro.

Pero, también señaló que barajan otras posibilidades que dependen del candidato que proponga JSRN . “Estamos trabajando la alianza con JSRN, realizando reuniones para acordar una propuesta electoral. Si esto tiene éxito y logramos aunar las distintas intenciones de los distintos sectores de esta alianza, vamos a ir con una sola opción”, explicó

El objetivo del partido es priorizar el desarrollo de Fernández Oro, “este es el eje fundamental del gobierno; el desarrollo de la localidad, porque la ciudad ha crecido muchísimo, pero la ciudad estaba muy atrasada en servicios y obras. Hemos avanzado mucho en estos casi ocho años de gestión, pero falta mucho por hacer. Nosotros planteamos la continuidad de una línea de trabajo en conjunto con el gobierno provincial y con el gobierno nacional independientemente de las banderas políticas”.

Priorizamos lo más importantes para la ciudad

En una evaluación de su gestión, el intendente de la ciudad orense indicó que ponderó obras importantes para el desarrollo de la ciudad y que posicionaron a Fernández Oro.

“La construcción del nuevo hospital que era una demanda muy importante, los accesos a la ciudad, la primera toma de agua del río Negro que si bien no resolvió todos los problemas fue un avance importante. Hemos priorizado el saneamiento y tratamiento de líquidos cloacales ya que nuestro sistema estaba obsoleto, fuimos a las obras de infraestructura importantes en salud, educación y servicios básicos que generan las bases para una localidad en crecimiento como lo es Fernández Oro”, dijo el intendente.

Por otro lado, explicó que hay obras que quedaron pendiente y serán tarea de la próxima gestión de gobierno. “No logramos ir al mismo ritmo con otras obras como son las obras de asfalto, la extensión de la red cloacal, la construcción del espacio verdes que también son importante, pero que van ser una tarea que deberá continuar la próxima gestión”.