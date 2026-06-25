Legisladoras rionegrinas piden endurecer penas por crueldad y maltrato animal

Roberta Scavo y Daniela Agostino, legisladora del bloque CC ARI Cambiemos, presentaron en la Legislatura de Río Negro un proyecto de comunicación para que los representantes rionegrinos en el Congreso Nacional impulsen modificaciones a la Ley 14346 de Maltrato Animal.

El objetivo es establecer penas mas severas para los actos de crueldad y maltrato hacia los animales, que sean de cumplimiento efectivo para casos más graves, así como la inhabilitación especial para la tenencia, custodia, crianza o comercio de animales.

También piden multas económicas más severas y actualizables, destinadas a fondos de protección animal, junto con la tipificación autónoma del abandono, la zoofilia y la difusión de contenido de crueldad animal.

Las legisladora indicaron que la Ley vigente, que data de 1954, quedó «desactualizada frente a la sensibilidad social actual y los avances científicos en materia de derecho animal».

En los fundamentos señalan que «la jurisprudencia argentina ha avanzado firmemente, reconociendo a los animales como seres sintientes. Sin embargo, la legislación penal no ha acompañado esta evolución» porque «las penas actualmente contempladas por la Ley, que pueden ser de quince días a un año de prisión, resultan insuficientes al ser excarcelables de pleno derecho, generando una sensación de impunidad que desalienta tanto la denuncia ciudadana como la actuación judicial».

El proyecto recuerda algunos casos de maltrato que se difundieron a través de las redes sociales Scavo y Agostino y sostienen que «la filmación de estos actos de crueldad y su difusión pública revelan un componente adicional de alarma: la ausencia de empatía y el desprecio por el sufrimiento ajeno».

Remarcaron que «el maltrato animal no es una falta menor ni un hecho aislado, ya que existe evidencia científica que demuestra una correlación entre la violencia hacia los animales y otras formas de violencia».

Para las legisladoras, «resulta urgente que la reforma contemple penas efectivas de cumplimiento en prisión que funcionen como un verdadero elemento disuasivo, así como la incorporación de la reincidencia como agravante específico».