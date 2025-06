Lepore sobre las elecciones de octubre: «Los diez que elija Rolo van a ser los representantes de Avanzar»

En el despacho de Francisco Lepore no hay una foto de Rolando Figueroa, pero el diputado le profesa una lealtad absoluta. Al menos eso manifiesta cuando lo reconoce como su conductor político. Habla confiado de un «primer mandato», dando por descontado que el gobernador será reelecto. Es cauteloso al referirse a la gestión de Javier Milei, con el que sabe que parte del electorado (y de los integrantes) de Neuquinizate comulgan.

P: Hacia afuera se te ve como una suerte de «armador» dentro de la Legislatura como la persona que el Ejecutivo tiene dentro de la Cámara para conseguir los votos y las leyes que quiere. ¿Vos lo percibís de la misma forma?, ¿Cómo llegaste a asumir ese rol?

R: No, acá dentro primero tenemos el equipo de Neuquinizate que somos 14 diputados que la verdad que laburamos mucho en equipo, mucho según los temas también porque cada uno va teniendo un rol y un perfil, pero la verdad que tenemos una muy buena convivencia y todos trabajamos los temas. Obviamente entendemos que son importantes para avanzar, sobre todo los que tienen que ver con el Poder Ejecutivo, pero después en la Cámara en sí, que un poco tiene que ver con esta cosa transversal que tiene el proyecto provincial, se da un trabajo mancomunado entre todos. Obviamente, a veces con diferencias, a veces con discusiones, pero no siento que sea el único con ese rol o algo por el estilo.

P: Si vos tuvieras que jerarquizar ¿cuáles serían las tres leyes que te parece que en estos dos años fueron las más relevantes que aprobaron?

R: Es difícil. Yo creo que la emergencia en salud fue importante. Eliminar las jubilaciones de privilegio para mí fue la más importante, sobre todo por el mensaje, por el momento, bueno, por muchas cuestiones. Después no te podría identificar una sola como la tercera. Sí te diría las que tuvieron que ver con la cuestión más económica-de obra pública, por eso creo que es un paquete que fueron un poco juntas. La ley de renegociación de los contratos de obra pública que nos permitió renegociar casi 400 contratos que la provincia tenía un poco en stand-by con unas condiciones que no le favorecían, con cambio en las reglas del juego muy notorio desde que esos contratos se suscribieron y la actualidad con una devaluación en el medio, con índices inflacionarios disparados, con cláusulas de actualización atados a esos índices, con obras paralizadas.

Creo que esa que también fue de la mano de la ley que autorizó el endeudamiento para obra pública con BID- CAF y demás y el presupuesto, porque el presupuesto también le dio un cierre y una previsión al tema inversiones, si queres por englobarlo de alguna manera, creo que eso hacen a los tres temas importantes para mí del año pasado, sobre todo en el inicio de la gestión.

Completa sintonía

P: Estamos en plena discusión electoral, ¿Avanzar va a tener representantes en las listas?

R: Los diez representantes que elija Rolo van a ser los representantes de Avanzar.

P: ¿Con los diez vas a estar en completo acuerdo y comunión?

R: Por supuesto, sí, sí, por supuesto. Creo que todos reconocemos, y en este caso voy a hablar por mí, por Avanzar Neuquén. Nosotros reconocemos a Rolo como el gran armador de este frente. No sólo dentro y lo que tiene que ver con la convivencia dentro, en la que todos nos sentimos cómodos, sino que yo le reconozco a él además que nos dio la oportunidad, nos empujó a ser protagonistas a una generación que venía un poco trabada en la política, por eso nosotros armamos el partido nuestro. Y por eso en enero nosotros hicimos un congreso del partido y lo que definimos ahí es que vamos a acompañar la lista que Rolo defina y creemos que los candidatos y candidatas que él elija van a ser los que mejor representen a Neuquén.

P: ¿Va a haber una interna o no?

R: Bueno, vamos a ver, va a haber seguramente un proyecto de lista oficial de la alianza y por supuesto quienes se quieran presentar también lo podrán hacer.

P: ¿Vos lo identificas a Rolo como tu conductor político?

R: Sin dudas.

P: ¿Cómo ves al MPN?

R: A mí, sinceramente, no me gusta mucho hablar de otros partidos, creo que no me corresponde. Creo que el Movimiento Popular Neuquino es un partido con muchos años de historia en la provincia y creo que dependerá de sus dirigentes y de sus afiliados y afiliadas cuál va a ser su futuro. Creo que después de muchos años perder una elección es un hecho importante, y que obliga a reconfigurar cosas.

P: ¿Pero si se quisiera sumar al frente estaría esa posibilidad?

R: Sí, por supuesto, el frente es un frente amplio, transversal y que invita a que todos los partidos que quieran decidir defender Neuquén en estas elecciones, que creo que va a ser un momento importante para nuestra provincia, lo puedan hacer.

P: ¿Bajo la conducción de Rolo?

R: Por supuesto.

Ordenar y ajustar

P: ¿Qué opinión tenes en términos generales del gobierno del presidente Javier Milei?

R: (pausa) Creo que en primer lugar nosotros, o por lo menos yo, tengo una visión profundamente democrática y creo que hay que partir de respetar lo que fue la voluntad popular en octubre o noviembre de 2023, y no estoy de acuerdo con que todo el tiempo se esté juzgando a la gente que lo votó y no tratar de entender por qué lo votó, cuáles son las condiciones que nos llevaron a estar en el momento actual. Después en segundo lugar creo que tenemos una visión distinta de lo que el presidente Milei propone para el país, nosotros o por lo menos yo no creo que haya que destruir el Estado. Sí creo que el Estado como venía funcionando no podía seguir funcionando y por eso creo que es muy acertado plantear lo que plantea Rolando Figueroa en esto de ordenar para redistribuir. ¿Por qué? Porque lo que no negociamos nosotros es que el Estado tiene que funcionar y tiene que funcionar mejor. Y eso creemos que, por lo menos nosotros, creemos que es lo que la ciudadanía de Neuquén también votó. No destruir todas las instituciones que históricamente cumplieron un rol importante en nuestra provincia, sino que funcionen mejor, que las escuelas estén en condiciones, que haya clases, que los hospitales estén en condiciones, que haya insumos para atender, que las empresas públicas no den pérdida, que los empleados que no trabajan se los echen, que los empleados que trabajan cobren mejor. Entonces, creo que ahí tenemos un matiz importante.

P: Ese sería un punto de encuentro entre el mileísmo y Rolando, el orden del Estado. Ellos plantean ajuste. ¿Cuál sería la diferencia ahí?

R: El punto de encuentro es que nosotros sí consideramos que es importante tener las cuentas ordenadas. Eso sí creo que es un aspecto fundamental. Lo que nos divide es el para qué tenemos las cuentas ordenadas. A mí lo que me cuesta ver del proyecto nacional de Milei es perfecto el Estado estaba descontrolado, había gastos que no correspondían, había déficit fiscal. Se está intentando ordenar las cuentas públicas, tener superávit fiscal. ¿Para qué? Yo tengo claro para qué lo hacemos nosotros, que es para poder tener independencia política, para poder invertir en las escuelas que venían de muchos años sin planes de mantenimiento, que faltan muchísimas escuelas. Neuquén está haciendo ahora, creo que vamos por la novena escuela técnica ya licitada, en un total de 11. Lo mismo en salud, lo mismo en seguridad, lo mismo en lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura, en rutas, caminos, etcétera. Entonces, nosotros ordenamos para eso el Estado. Lo que todavía no veo es para qué lo ordena Milei.

También el hecho de ser un conjunto de partidos y de personas, sobre todo, que lo que nos importa es Neuquén, creo que nos permite salir de la lógica nacional donde ordenas las cuentas, ajustas y planteas destruir el Estado o no te interesan las cuentas, ni ordenar el Estado, sino simplemente gastar indiscriminadamente en cosas que muchas veces a la gente no le sirve, no les parecen importantes y creo que los dos modelos nacionales un poco llevan a eso.

P: ¿Los dos modelos te referís al peronismo?

R: Exacto.

P: ¿El Frente va a polarizar con Milei en la campaña de octubre?

R: Yo creo que es incorrecto pensar que nosotros podemos elegir con quién polarizamos. Creo que eso se va a ver eventualmente en la campaña, que no sé si esa va a ser la discusión central con toda la ciudadanía, creo que con un grupo de la ciudadanía sí, con otro grupo será otra la discusión. Lo que sí creo es que hay que poder explicar el modelo neuquino y el modelo neuquino para mí es muy claro. Es respetar lo que tiene que ver con el Estado, el orden del Estado, la eficiencia del Estado, recortar gastos innecesarios, tener las cuentas ordenadas, poder tener autodeterminación, pagar los sueldos, pagar los gastos corrientes, que los gastos corrientes sean menos que los ingresos, etcétera. Pero que lo hacemos con un objetivo, que es poner a esta provincia de pie.

P: ¿Qué pensas que el gobernador adeuda todavía de las promesas que hizo en campaña?

R: Yo creo que la mayoría de los temas que el gobernador dijo en campaña lo estamos haciendo. Algunos están más adelante, otros más atrás. A mí lo que me gustaría es que todos los proyectos que entre el año pasado y este se iniciaron, se retomaron, se licitaron y están en proceso de ejecución su mayoría puedan llegar a ser finalizados antes de que termine el mandato. Eso es lo que a mí me gustaría, que se puedan entregar las 9, 10 u 11 escuelas técnicas que el gobierno está haciendo, las escuelas primarias que el gobierno está haciendo. Hay deudas históricas en ese sentido y también lo que tiene que ver con rutas. Si nosotros llegamos al final de este primer mandato del gobernador a terminar la cantidad de kilómetros de rutas que estamos haciendo, iniciando, licitando, etcétera, creo que vamos a levantar algunos pagares, como se dice ahora, importantes y sobre todo pendientes históricos de la provincia.

Condenas manchadas

P: ¿Qué te parece que debería cambiar del Poder Judicial de Neuquén?

R: Creo que por primera vez veo un Poder Judicial bastante más permeable a la discusión colectiva, a entender el momento donde todos tenemos que poner un poco de cada uno para llevar respuestas. No recuerdo otro momento donde el Poder Judicial esté yendo atender a un barrio, como está haciendo ahora en la zona del Nido.

En segundo lugar creo que también, y esto tiene que ver con la reforma del Código (Procesal Civil), que creo que es un buen pendiente para que se termine, más allá de que el gobernador pidió que la reforma esté para este año. Yo creo que si logramos hacer un buen proceso en relación a esa reforma también creo que puede ser un hito importante.

P: ¿Al gobernador le interesa intervenir en el proceso de selección de magistrados y funcionarios, magistradas y funcionarias? Vos trabajaste en el Consejo de la Magistratura, ¿Es necesario hacer algún cambio ahí?

R: No lo he hablado con el gobernador, no sé qué posición tiene él específicamente. La mía es que fue un profundo error declarar la inconstitucionalidad de la voluntad o de la facultad, o de la competencia del Consejo de la Magistratura para evaluar a los jueces. Yo creo que si el problema era que esa evaluación podía terminar en un proceso de destitución o algo por el estilo, que es lo que muchas veces se alega, se podría haber establecido algún tipo de reforma o de condicionamientos para que eso no suceda o tenga matices, pero creo que nos perdimos la oportunidad histórica de poder darle más legitimidad al Poder Judicial, porque el Poder Judicial de los tres poderes del Estado es el que menos legitimidad de origen tiene, no lo eligen a sus funcionarios, no lo elige la ciudadanía, hay una elección totalmente indirecta en el caso de nuestra provincia.

Yo estoy seguro de que hoy por hoy eso no hubiese ocurrido, porque creo que hay otra apertura, creo que hay otras discusiones y creo que hay otra conciencia en el Poder Judicial o por lo menos empieza a ver otra otra conciencia en el Poder Judicial. En la última reunión de reforma del Código Procesal Civil se reconoció que el grado de confianza de la sociedad en el Poder Judicial es bajísima.

P: La Asociación de Magistrados sigue pensando lo mismo.

R: Y yo seguiré pensando como yo pienso (risas).

P: ¿Qué opinas del fallo de en la causa Vialidad que condenó a la expresidenta?

R: En términos generales creo que la corrupción, robar y todo lo que tenga que ver con ejercer de mala manera los cargos públicos está totalmente mal. Específicamente respecto de la condena de Vialidad, ¿qué me pasa a mí? Primero la Corte creo que tiene un problema institucional muy importante en nuestro país. Por la forma en que se dieron las sucesivas designaciones, por formas apartadas de la Constitución, por más que después se ratificaron y demás, pero creo que quedaron con una legitimidad de origen, hablando de legitimidad mucho peor que si hubiesen cumplido con los requisitos constitucionales. Luego creo que las internas y el juego político de la Corte constantemente en distintos temas creo que también hace perder institucionalidad en ese sentido.

Y en tercer lugar, la Corte creo que tardó seis años para resolver el recurso extraordinario federal de la acción de inconstitucionalidad de la reforma constitucional de Neuquén, mediante la cual se estableció la facultad de evaluar a los funcionarios en nuestra región, y en 30 días analizó condenar a una expresidenta de la Nación en el medio de un proceso electoral.

Esas cosas a mí me generan las sospechas que muchas veces este tipo de condenas están manchadas por la cuestión política, por la cuestión del momento, por la coyuntura y creo que nuestro país no necesita eso. Creo que nuestro país al contrario, necesita certeza, necesita que la gente confíe en un órgano como la Corte Suprema de la Justicia.

Yo creo que el proceso también del juicio, porque la verdad que el juicio en términos estrictamente técnicos no lo seguí, pero esto de que un fiscal jugaba al fútbol con una persona del partido político que la estaba acusando (el PRO) y los fiscales se juntaban todos juntos con los jueces en una chacra y compartían equipo de fútbol. Creo que la verdad no ayuda para nada.