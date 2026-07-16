Luto en el clan Kardashian: murió Mary Jo ‘MJ’ Shannon, la querida madre de Kris Jenner

Este jueves 16 de julio 2026, la célebre productora y empresaria Kris Jenner anunció a través de sus canales oficiales la dolorosa partida de su madre, Mary Jo ‘MJ’ Shannon, quien falleció a los 91 años de edad rodeada por el afecto de su círculo íntimo.

La emblemática matriarca, que se consolidó como una presencia sumamente recurrente y entrañable en los posteos y producciones del clan Kardashian-Jenner, se encontraba a escasos días de celebrar su cumpleaños número 92, planificado para el próximo 26 de julio 2026.

Su partida deja un vacío inmenso en una numerosa descendencia que incluye a su hija Kris, sus siete nietos —Kourtney, Kim, Khloé y Robert Kardashian, junto a Kendall y Kylie Jenner y Natalie Warren— y sus 13 bisnietos, quienes la consideraban el verdadero núcleo afectivo de la dinastía.

Tristeza en el clan Kardashian: el desgarrador tributo de Kris Jenner a la memoria de su madre en las redes sociales

La encargada de canalizar el dolor familiar y oficializar la noticia ante la opinión pública fue la propia Kris Jenner, quien utilizó su perfil de Instagram para volcar una sentida carta de despedida acompañada por retratos históricos del archivo familiar.

En sus líneas, la líder de las Kardashian describió el profundo desconsuelo que atraviesa al confesar que no existen palabras capaces de dimensionar lo que su progenitora significó en su desarrollo personal y profesional.

«Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá MJ. Mi mamá era el corazón de nuestra familia, ella me enseñó todo lo que realmente importa: amar con intensidad, ser amable, estar presente para quienes amás y nunca dar por sentado ni un solo momento juntos», reza uno de los fragmentos más conmovedores del descargo.

En su relato, la empresaria repasó las lecciones de resiliencia y fe con las que Mary Jo ‘MJ’ Shannon moldeó su carácter frente a los constantes desafíos del destino, agradeciendo cada sacrificio realizado durante su crianza en San Diego, California.

La creadora del imperio Kardashian enfatizó que extrañará las charlas telefónicas de carácter diario y el sonido de su risa, aunque encuentra consuelo en saber que el legado de su amor incondicional perdurará de forma activa en las tradiciones cotidianas de sus hijos y nietos, en quienes asegura ver pequeños destellos de la personalidad de su madre cada día.

La acumulación de pérdidas complejas en el seno de la dinastía Kardashian-Jenner

Este lamentable suceso se incorpora a una serie de trances sumamente complejos que la familia debió afrontar en el plano íntimo, durante el último tiempo. La dolorosa partida de la matriarca se produce a exactamente dos años de que la mánager de las estrellas sufriera otra pérdida devastadora: la muerte de su única hermana menor, Karen Houghton.

Aquel deceso, acontecido en marzo de 2024, había dejado a la empresaria sumida en un profundo proceso de duelo, un hito que ella misma se encargó de conmemorar con gran afecto el pasado 18 de marzo al cumplirse el segundo aniversario de su ausencia física.

Las hermanas se criaron bajo el amparo de su madre, Mary Jo ‘MJ’ Shannon, y de su padre, Robert Houghton, en la costa oeste estadounidense, forjando un núcleo que a pesar de la extrema exposición pública que trajo consigo la fama televisiva, logró preservar un refugio de contención privada.