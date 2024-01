Llancafilo sobre las medidas de Milei: «Yo no estoy de acuerdo en esto de por sí o por no»

El inicio del 2024 promete una agitada actividad legislativa en el Congreso de la Nación. En enero, los diputados y diputadas nacionales tendrán que analizar y debatir la aprobación o el rechazo a la Ley Ómnibus, promovida por el gobierno de Javier Milei. ¿Qué postura tendrán los representantes de la provincia de Neuquén? El diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Osvaldo Llancafilo, opinó sobre las medidas impulsadas por el presidente.

«Aquí hay un Congreso Nacional que tiene que debatir los temas punto por punto, yo no estoy de acuerdo en esto de por sí o por no. De hecho, si vos analizas legislativamente la Ley Ómnibus, en su composición tiene muchos artículos que son parte del DNU», sostuvo el exministro de Gobierno y Educación en comunicación con RÍO NEGRO RADIO.

Se mostró dispuesto dialogar con los distitos espacios, pero fue tajante sobre los artículos que modifical la Ley de Hidrocarburos, sintonía con el gobernador Rolando Figueroa. Llancafilo manifestó su preocupación por el el artículo 207 que «plantea, en el segundo párrafo, la posibilidad de que el Gobierno nacional pueda pasar la alícuota del 8 al 15%» de las retenciones, lo que afectaría «los recursos que, en definitiva, son de todos los neuquinos».

Otro punto que reprochó fue la privatización de las esmpresas estatales, como el caso de YPF: «Nosotros creemos que las empresas públicas son importantes para poder dar trabajo desde el sector público, de manera conjunta con el sector privado en Neuquén. Eso ha sido una práctica regular tanto con YPF, que es una sociedad anónima con la participación mayoritaria del Estado, como con GyP que se ha asociado con empresas de otras partes del mundo. Todo el corredor petrolero que hoy se está desarrollando ha tenido un fuerte impulso a partir de ese trabajo mixto entre sector público y el sector privado. Entonces, ¿plantear desde allí una privatización? Entendemos que hay que explorar la idea de hacer YPF más eficiente y creo que eso se puede hacer».

Si bien señaló que hay que analizar el paquete de medidas «punto por punto» y «ver cómo esto afecta a cada una de las economías regionales, sostuvo que la Ley Ómnibus «se entromete con la política pública de los hidrocarburos, que viene generando divisas, no solamente la provincia de Neutruren, sino también a la Argentina».

«Por qué entrometerse en una actividad que, entendemos, no va a mejorar, sino que al contrario, va a perjudicar los intereses de una provincia que ya venía funcionando bien? Allí es donde yo veo un poquito, quizás, de improvisación y me parece a mí que no solamente se tiene que dialogar con especialistas en la materia, que los hay y muy buenos en toda la Argentina, sino también tener la opinión de los gobernadores, en este caso de Rolando Figueroa, por supuesto, del Ministro de Energía de la provincia de Neuquén y, también, de los legisladores quevivimos en en la provincia de Neuquén, ¿no?», cuestionó el diputado nacional.

Escuchá al diputado nacional, Osvaldo Llancafilo, en RÍO NEGRO RADIO:

