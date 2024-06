Los boletos de colectivo en Neuquén y Río Negro, entre los más caros del país

Los precios del transporte público en Neuquén y Río Negro están entre los más caros del país, liderados por Bariloche, con un pasaje de casi 1.000 pesos. El viaje urbano en la ciudad rionegrina de la cordillera alcanza a los 980 pesos, superado solo por 10 pesos más en Corrientes (990).

Así se conoció durante la visita de los intendentes al Congreso, donde presentaron un proyecto de ley para que la administración nacional redistribuya los fondos percibidos por los impuestos al combustible, que solo se remiten al AMBA.

Sin los aportes de Nación, Cipolletti cobra el pasaje a 850 pesos, mientras el viaje en Neuquén capital tiene un valor de 759. El boleto urbano, en todos los casos, fueron actualizados en mayo y abril pasado.

«Todas las ciudades aportamos los recursos para el fondo del transporte y queremos que se redistribuyan lo que nos corresponda. Hemos decidido no judicializar, sino presentar este proyecto de ley para corregir esta postura injusta y centralista», dijo el intendente Mariano Gaido.

Agregó que la presidenta de la comisión de Transporte, Pamela Varasay (UCR) receptó la iniciativa y le dio ingreso de inmediato, para acelerar el tratamiento.

Insistió en que el AMBA recibe 481% más de fondos de lo que aporta, por lo que sostuvo que «con fondos de las ciudades de las provincias, es decir, con la plata nuestra, sostienen un boleto a 250 pesos», en tanto agregó que «con esta decisión centralista, Neuquén tendría un boleto de 2.400 pesos» si los municipios no compensaran en parte los aportes que se dejaron de enviar desde la administración nacional.

Agregó que los intendentes resolvieron, además, presentar en las legislaturas provinciales, proyectos de declaración en respaldo de la iniciativa. Por la tarde, la misma presentación se realizó en el Senado, en procura de obtener la redistribución en los municipios y para el transporte, de la recaudación que se logra de todos los surtidores del país y que solo se distribuye en Buenos Aires.

«Acá no hay una cuestión partidaria, no estamos hablando de un sector político, todos los espacios políticos en esta solicitud: Mendoza, Córdoba y todos los colores», agregó Gaido, quien ejemplificó que en el salón Blanco y en la comisión de Transporte, estuvieron el diputado (PRo) Pablo Cervi como el diputado Osvaldo Llancafilo (MPN).

«Las grandes ciudades del mundo, apuestan al transporte público: Alemania, Madrid, en Estados Unidos en el lugar que vayas. Acá en la República Argentina con los recursos nuestros, le dan la plata al AMBA en una decisión unitaria, beneficiando a Buenos Aires y dándole la espalda a las provincias y ciudades del interior», insistió.