Los reclamos de Ignacio Torres a Nación: quiere eliminar retenciones a la pesca y mayor protección del recurso 

La pesca es un generador no solo de puestos de trabajo sino también de importantes ingresos para la provincia de Chubut. Y más en un momento de baja de regalías, coparticipación y un precio del barril de petróleo crudo que cada vez está más abajo. Por eso, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres no sólo irá a Capital Federal para mantener reuniones informales con otros gobernadores para tratar las condiciones de apoyo a la ley de Modernización Laboral que impulsa el gobierno nacional. Llevará su agenda propia y que tiene que ver con el recurso pesquero.

Antes, Torres encabezó la conformación de la Mesa de Desarrollo Pesquero que integran los intendentes de la provincia con litoral marítimo y otros actores del sector en un encuentro que los reunió en la casa de gobierno en Rawson. El mandatario planteará ante las autoridades nacionales una serie de propuestas vinculadas a la eliminación de retenciones, la protección del recurso y el fortalecimiento de la actividad productiva.

Y, de acuerdo a información de fuentes cercanas consultadas por diario RÍO NEGRO otro de los ejes centrales de su reclamo será la pesca ilegal en la Milla 201, el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina, donde el mandatario advirtió pérdidas estimadas entre 600 y 1.000 millones de dólares por temporada para el país. El gobernador sostuvo que “se trata de una problemática estructural que excede al sector pesquero y que involucra delitos complejos”, por lo que anticipó la conformación de una comisión “destinada a reforzar la defensa de los recursos marítimos”.

La pesca del langostino (que se encuentra en plena temporada en la provincia) genera ingresos exportables superiores a los U$S 820 millones anuales, siendo un motor económico clave. Con capturas que rondan las 90.000 a 106.000 toneladas, la zafra (especialmente en Rawson) permite ingresos altos para los trabajadores, estimándose que un marinero puede ganar más de $100 millones de pesos por temporada.

De acuerdo a lo manifestado por el secretario de Pesca de la provincia Andrés Abeletche lo que podría generar una quita de retenciones para las arcas nacionales sería reducido en comparación con el beneficio para la actividad. “Estamos hablando de entre 120 y 150 millones de dólares por año, que para el país es poco, pero para la pesca es una barbaridad”.

El gobernador Torres explicó que la Mesa de Desarrollo Pesquero tendrá como objetivo evaluar la competitividad y los costos operativos para agregar valor a la producción, fomentar el empleo en tierra y mejorar la inserción internacional de los productos, replicando experiencias previas implementadas en otras actividades. Tras la reunión, el chubutense sostuvo que la pesca es una de las pocas economías regionales que no cuenta con beneficios en materia de derechos de exportación y anticipó que presentará ante la Nación una propuesta concreta para avanzar en la eliminación de las retenciones. Y anticipó que lo recaudado “será utilizado para la renovación de la flota y en infraestructura portuaria”.

Antes de este encuentro con autoridades nacionales (el gobierno de Chubut no reveló con quienes) el mandatario patagónico tendrá encuentros informales con otros pares para ir avanzando en las negociaciones con el Poder Ejecutivo Nacional en cuanto a lo que se viene en materia de sanciones de leyes en el Congreso, claves para el futuro de la gestión de Javier Milei. El tema del impuesto a las ganancias ocupa el centro de la escena política.

Las fuentes consultadas por este medio, no descartaron que Torres también ponga sobre la mesa la necesidad de incorporar al Código Penal la figura del ecocidio sobre lo que viene insistiendo desde hace tiempo tras los devastadores incendios que castigan aún a la cordillera chubutense alguno de los cuales fueron generados de manera intencional. El gobernador quiere la mayor de las penas. Incluso llegó a escribir en sus cuentas: “Aquellos que generan este daño deben pudrirse en la cárcel”.