Incendios en Chubut: el fuego no le da tregua a Los Alerces, ¿qué pasa con los focos cerca de Cholila y Puerto Patriada?

Chubut sigue combatiendo sus incendios forestales en la provincia. Los focos que más preocupan son los activos en Puerto Patriada y Los Alerces que está afectando a poblaciones cercanas como Cholila, lugar donde tuvieron que evacuar a varias familias por prevención.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Chubut y el Parque Nacional Los Alerces, brindaron más detalles en un parte actualizado sobre cómo continúa el operativo de combate contra el fuego.

Incendio en Los Alerces: la situación cerca de Cholila

La administración del Parque Nacional Los Alerces compartió un nuevo parte para informar cuál es la situación actual con los incendios. En este sentido resaltaron que se «continúa el trabajo focalizado en los sectores de mayor actividad del fuego».

En el informe comunicaron que en la zona de Villa Futalaufquen, para este martes, «la estrategia de combate del fuego se dará principalmente en los sectores de mayor actividad: Lago Hito – Lago Menéndez; Punta Mattos – Bahía Rosales; y Bahía Toro – Brazo Norte Lago Futalaufquen».

A su vez resaltaron que las condiciones meteorológicas para el día son de «abundante nubosidad y probabilidad de precipitaciones, con una temperatura máxima de 20°C y una humedad mínima del 65%», por lo que resulta favorable. La administración del Parque remarcó que «gracias a las lluvias de las últimas 24 horas, se espera un comportamiento del fuego de menor intensidad, con varias cuadrillas trabajando en distintos sectores».

Por su parte, el SPMF de Chubut detalló que si bien el incendio permanece activo en Los Alerces, en la zona de Villa Lago Rivadavia, ubicada a 17 kilómetros al sudoeste de Cholila, y Simón Marchand, «no se registraron reactivaciones. En tanto, en la zona de Pinar de Geréz, el personal trabajó con herramientas manuales y equipos de agua; pero el lunes por la tarde «el incremento en la intensidad del viento provocó una fuerte reactivación», por esta razón se decidió hacer repliegue por seguridad de las brigadas. «Se generaron focos secundarios que alcanzaron el Pinar de Geréz», agregaron.

En este último sector mencionado, «se realizó ataque directo con equipo de agua y herramientas manuales, debido a que no presentaba propagación aérea facilitando las tareas de combate».

Por su parte en el sector Villarino, no registró reactivaciones importantes y en el sector de Goya, «las brigadas trabajaron con herramientas manuales, ensanchando fajas y rodeando puntos calientes».

Cómo sigue el fuego en Puerto Patriada

Por otra parte, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut informó el lunes por la noche que el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85%.

El área dependiente de la Secretaría de Bosques detalló que el fuego arrasó con varias hectáreas, aunque falta determinar la cifra exacta al igual que la causa del incendio. En el operativo están trabajando 158 brigadistas y si bien el foco está contenido, continúan las condiciones de peligro debido a las condiciones climáticas.

El SPMF detalló que en el sector de las «bases de Epuyén y El Maitén realizaron recorridos para detección de puntos calientes en la zona de La Burrada y Km 6 de El Coihue».

Por su parte en la zona conocida como “Tinelli”, el personal de la BNS SMNF – AFE «trabajó sobre focos secundarios en una zona de ñirantal. Realizaron construcción de líneas y tareas de enfriamiento en los lugares donde se pudo desplegar los equipos de agua».

En el sector de El Retamal, se trabajó sobre los focos activos con «herramientas manuales y equipos de agua». Además se usó maquinaria pesada para realizar apertura de fajas. «En el sector se contó con el apoyo de cisternas y autobombas para garantizar el abastecimiento continuo de agua», agregaron.

Este martes, el personal continuará con los recorridos en los sectores de La Burrada y El Coihue; y en El Retamal continuará la maquinaria pesada realizando apertura de faja rodeando el foco activo e ingresando hacia una zona alta.