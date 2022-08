Los tuits del hijo de Sergio Massa, Tomás, ya son furor en las redes sociales

El hijo del flamante ministro de Economía Sergio Massa y su pareja Malena Galmarini, Tomás, es un usuario muy activo de las redes sociales y sobre todo de Twitter. Las respuestas a las críticas y las preguntas tomaron relevancia en los últimos días luego de que su padre fuera designado como parte del del presidente Alberto Fernández, en un contexto económico y político complejo, por lo menos.

Todo comenzó cuando se conoció la noticia de que su padre, el líder del Frente Renovador iba a ser designado como «superministro» económico tras la fusión de varias carteras de gobierno y en reemplazo de la ministra Silvia Batakis que no llegó a cumplir un mes en el cargo, luego de la renuncia del exministro Martín Guzmán.

«Los cagones se tiran del barco, los buenos en serio se ponen la camiseta en las peores y luchan para revertir lo malo. A muchos se lo ofrecieron, a pocos les dio el cuero«, escribió «Toto» como lo conocen sus familiares y amigos. En pocos minutos, la publicación del joven de 17 años revolucionó Twitter y el ahora es furor en redes sociales. En un par de días aumentó exponencialmente la cantidad de seguidores.

«Si tenes ganas de putear por política, a mí no me rompas las pelotas. Esto es todo jodiendo, no soy twittero, soy medio boludo nomas«, advierte en su perfil.

Apelando a la ironía y el humor dijo, respecto a la asunción de su padre, como superministro: “Sergio Massa ministro de economía, desarrollo productivo, agricultura, 2 de carne, 4 de choclo, 1 de carne”, escribió.

También retuiteó: “STM hoy reúne un consenso galáctico que va desde Moria a la TPR, pasando por la Embajada y la BRESH, es el momento de la película donde independientemente de cuanto se odian los personajes todos se juntan a rezar por que la nave de Will Smith atraviese el escudo alienígena”.

El hijo de Massa no se queda callado ante las agresiones que lo tildan de «parásito» o lo acusan de «trabajar en el Estado» y respondió: “Para nada. Laburo para el club que amo, de lo que sea que pueda ayudar, con tan poca experiencia y edad y me dedico estudiar para algún día ser alguien y no putear gente por Twitter, jajaja ”.

Tampoco se achica ante las preguntas sobre Moria, los «poderes» de su padre como jedi y la polémica campaña del «tajaí». “Contanos qué tal es Moría de abuela”, le pidieron seguidores y su respuesta fue: “Muy divertida, es literalmente LA ONE”.

También le consultaron: “Tu viejo es consciente de que la gente cree que es un jedi por haber tirado una botella de plástico con la mente. Por favor decime que sí” y Toto Massa confesó: “Ayer lo agarre viendo ese video, jajaja”.

“Qué recordás de la campaña de tu viejo del tajaí?”, le cuestionaron, a lo que el joven contestó conciso, honesto y sin dar vueltas: “Que por el spot ese me pegaron terrible boludeo en el colegio”,