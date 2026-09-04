Ensalada viral de zanahoria: la receta fresca, crocante y fácil que se prepara en minutos

Hay recetas que se vuelven populares justamente porque son sencillas y funcionan. La ensalada viral de zanahoria es una de ellas: se prepara en pocos minutos, tiene mucho sabor y permite transformar un vegetal cotidiano en una guarnición diferente.

La clave está en cortar la zanahoria bien fina y acompañarla con un aderezo intenso, ligeramente dulce y ácido. El resultado es una ensalada fresca, crocante y llena de color, perfecta para acompañar carnes, pollo o sumar a un almuerzo liviano.

Ingredientes

4 zanahorias grandes

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de vinagre de manzana

1 cucharada de miel

1 cucharadita de mostaza

1 diente de ajo pequeño

Jugo de medio limón

Sal y pimienta

1 cucharadita de semillas de sésamo

Perejil o cilantro fresco

Preparación

Lavar, pelar y rallar las zanahorias utilizando la parte gruesa del rallador. También se pueden cortar en tiras muy finas para conseguir una textura más crocante.

Colocar las zanahorias en un recipiente amplio.

En otro bowl, preparar el aderezo mezclando el aceite de oliva, el vinagre de manzana, la miel, la mostaza y el jugo de limón.

Agregar el ajo muy picado y condimentar con sal y pimienta.

Volcar el aderezo sobre las zanahorias y mezclar muy bien para que todas las tiras queden impregnadas.

Agregar las semillas de sésamo y terminar con perejil o cilantro fresco picado.

Llevar a la heladera durante unos 15 a 20 minutos antes de servir. Ese descanso permite que la zanahoria tome mejor todos los sabores.

El secreto para que quede crocante

Para conseguir una buena textura, la zanahoria no debe quedar demasiado fina ni cocinarse previamente. La idea es mantenerla crujiente y dejar que el aderezo aporte humedad y sabor.

También se puede agregar un poco de cebolla morada cortada en pluma, maní tostado o semillas para sumar diferentes texturas.

Esta preparación funciona como guarnición para carnes, pollo, pescado o hamburguesas caseras. También puede convertirse en un plato más completo si se combina con huevo duro, garbanzos, atún o pollo desmenuzado.

Una de sus ventajas es que puede prepararse con anticipación y conservarse en la heladera, siempre en un recipiente cerrado.