La comida de olla ideal para un sábado frío: receta fácil, abundante y rendidora

Los días frescos invitan a volver a las recetas de siempre: platos calientes, abundantes y llenos de sabor que se cocinan lentamente y perfuman toda la cocina.

Para un sábado frío, un buen guiso de lentejas es una de esas preparaciones que nunca fallan. Además de ser sencillo, permite aprovechar verduras que haya en casa y preparar varias porciones de una sola vez.

La clave está en cocinar los ingredientes a fuego medio para que las lentejas absorban todos los sabores y conseguir un guiso espeso y reconfortante.

Ingredientes

400 g de lentejas

300 g de carne vacuna en cubos

150 g de panceta

1 cebolla

1 morrón rojo

2 zanahorias

2 papas

2 dientes de ajo

400 g de tomate triturado

1 litro de caldo

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de comino

Sal y pimienta

2 cucharadas de aceite

Perejil fresco

Preparación

Si las lentejas lo necesitan, dejarlas en remojo durante varias horas. Escurrirlas y reservar.

Cortar la cebolla, el morrón, las zanahorias y las papas en trozos pequeños. Cortar también la carne en cubos y la panceta en tiras.

Calentar una olla grande con el aceite y dorar la panceta. Incorporar la carne y cocinar hasta que tome color.

Agregar la cebolla, el morrón, la zanahoria y el ajo picado. Cocinar durante unos minutos, revolviendo para que los vegetales comiencen a ablandarse.

Incorporar el tomate triturado, el pimentón, el comino y la hoja de laurel. Mezclar bien.

Agregar las lentejas y cubrir con el caldo caliente.

Cocinar a fuego medio-bajo durante aproximadamente 35 a 45 minutos , revolviendo cada tanto.

, revolviendo cada tanto. Cuando las lentejas estén casi listas, incorporar las papas y continuar la cocción hasta que estén tiernas.

Si el guiso queda demasiado espeso, agregar un poco más de caldo. Si está muy líquido, cocinar unos minutos más sin tapa.

Probar y corregir la sal y la pimienta.

Servir bien caliente y terminar con perejil fresco picado.

El secreto para un guiso más sabroso

Uno de los puntos importantes es dorar primero la carne y la panceta. Ese paso aporta sabor y permite aprovechar todos los jugos que quedan en el fondo de la olla.

También conviene cocinar las verduras antes de agregar el líquido. De esta manera, la base del guiso queda mucho más sabrosa.

Una receta perfecta para cocinar el sábado

La gran ventaja de este tipo de preparaciones es que rinden mucho y suelen quedar incluso más sabrosas al día siguiente.

Se puede preparar una olla grande durante el fin de semana y guardar algunas porciones para otra comida. Una vez frío, el guiso debe conservarse en recipientes cerrados dentro de la heladera o congelarse en porciones.